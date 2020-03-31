В Одеській області в останній день березня раптово випав сніг

Таке рідкісне явище захопило жителів і вони щосили почали ділиться вражаючими кадрами погодної аномалії в соцмережах, передає Politeka. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Зокрема, весняний сніг випав у Болграді, Ізмаїлі і Вилково.

І хоча кількість опадів 31 березня було не рясним, снігу вистачило, щоб прикрасити вже розпустилися квіти.

А тим часом синоптики прогнозували негоду в Одеському регіоні.

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у вівторок, 31 березня в Одесі очікується мокрий сніг і різке похолодання.

Починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, небо в Одесі буде вкрите хмарами. Зранку очікується дощ зі снігом, якому на зміну прийде дрібний дощ, але у другій половині дня він повинен припинитися.

Вітер східний, 9-14 м/с.

Температура вночі опуститься 0-2°С тепла, вдень повітря трохи прогріється до 5-7°С тепла .

В Одеській області синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Місцями невеликі опади.

Вітер східний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 4-9°С тепла.

На автодорогах області видимість добра.

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