В Одеській області в останній день березня раптово випав сніг
Таке рідкісне явище захопило жителів і вони щосили почали ділиться вражаючими кадрами погодної аномалії в соцмережах, передає Politeka. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).
Зокрема, весняний сніг випав у Болграді, Ізмаїлі і Вилково.
Відкриття ринку землі, удар долара і великі поступки для українців – головне за ніч
Лорак у костюмі з блискіток влаштувала гарячі танці в натовпі чоловіків: "Я стану твоєю..."
Бунт під Києвом, гучний скандал у Кабміні і новий курс долара – головне за ніч
Дострокове скасування карантину в Україні: Кабмін назвав головну умову, «якщо це станеться...»
І хоча кількість опадів 31 березня було не рясним, снігу вистачило, щоб прикрасити вже розпустилися квіти.
А тим часом синоптики прогнозували негоду в Одеському регіоні.
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у вівторок, 31 березня в Одесі очікується мокрий сніг і різке похолодання.
Починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, небо в Одесі буде вкрите хмарами. Зранку очікується дощ зі снігом, якому на зміну прийде дрібний дощ, але у другій половині дня він повинен припинитися.
Вітер східний, 9-14 м/с.
Температура вночі опуститься 0-2°С тепла, вдень повітря трохи прогріється до 5-7°С тепла .
В Одеській області синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Місцями невеликі опади.
Вітер східний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-18 м/с.
Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 4-9°С тепла.
На автодорогах області видимість добра.
Нагадаємо, холодний антициклон накриє Одесу в розпал весни: мокрий сніг та заморозки
А ще Politeka писала, що погода влаштує українцям випробування холодом, невтішний прогноз
Також Politeka повідомляла, що весна заманила дивовижних птахів в Одеську область