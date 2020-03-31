На узбережжі Хаджибейського лиману стався зсув ґрунту, який забрав життя людей

Про подію з трагічними наслідками повідомили у прес-службі ДСНС Одеської області, передає Politeka.net.

Рано-вранці у вівторок, 31 березня, в Службу порятунку «101» надійшло повідомлення, що в селі Алтестово Біляївського району на березі Хаджибейського лиману зійшов зсув грунту і під завалом опинилися люди.

Прибулі на місце НП рятувальники розчистили грунт і виявили двох чоловіків без ознак життя. Особи загиблих і обставини трагедії встановлюють поліцейські.

У рятувальній операції брали участь 3 одиниці пожежної техніки та 15 чоловік особового складу.

За фактом загибелі людей вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок") Кримінального кодексу України.

Раніше ми повідомляли, на одеському узбережжі частина схилу звалилася прямо на пляж.

НП сталася в неділю, близько 17.00 в Чорноморці між центральним пляжем і пансіонатом «Борей».

На місці події працювали рятувальники, які розбирали завали, щоб переконатися в тому, що під ними немає людей

Від ДСНС залучено 36 осіб, сім одиниць техніки, а також чергувала неподалік «швидка».

Очевидець події повідомив, все сталося миттєво.

«На висоті 15 метрів відламався і впав вниз 50-тонний (на вид) пласт вапняку», — розповів він і додав, що цей природний пляж — улюблене місце відпочиваючих.

Ще один зсув стався під Чорноморськом в Одеській області.

Поблизу села Санжейка в Овідіопольському районі раптово звалилася частина схилу і мало не придавила відпочиваючих.

Нагадаємо, нова напасть насувається на Одесу, зроблено термінове попередження: "погода злетіла з котушок"

Як повідомляла Politeka, стихія продовжить наступ на Одесу, розслаблятися рано: синоптики повідомили чого чекати

Також Politeka писала, трасу Одеса-Київ засипало землею: наслідки негоди показали в мережі