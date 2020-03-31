На побережье Хаджибеевского лимана произошел оползень, который забрал жизни людей

О происшествии с трагическими последствиями сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области, передает Politeka.net.

Рано утром во вторник, 31 марта, в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в селе Алтестово Беляевского района на берегу Хаджибеевского лимана сошел оползень и под завалом оказались люди.

Прибывшие на место ЧП спасатели расчистили почву и обнаружили двух мужчин без признаков жизни. Личности погибших и обстоятельства трагедии устанавливают полицейские.

В спасательной операции участвовало 3 единицы пожарной техники и 15 человек личного состава.

По факту гибели людей решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы сообщали, на одесском побережье часть склона рухнула прямо на пляж.

ЧП произошло в воскресенье, около 17.00 в Черноморке между центральным пляжем и пансионатом «Борей».

На месте происшествия работали спасатели, которые разбирали завалы, чтобы убедиться в том, что под ними нет людей

От ГСЧС привлекалось 36 человек, семь единиц техники, а также неподалеку дежурила «скорая».

Очевидец происшествия сообщил, всё произошло мгновенно.

«На высоте 15 метров отломился и рухнул вниз 50-тонный (на вид) пласт известняка», — рассказал он и добавил, что этот природный пляж — излюбленное место отдыхающих.

Еще один оползень случился под Черноморском в Одесской области.

Вблизи села Санжейка в Овидиопольском районе внезапно рухнула часть склона и чуть не придавила отдыхающих.

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