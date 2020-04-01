Стало відомо, яка погода буде в Одесі і області в перший день квітня

З новим прогнозом погоди жителів ознайомили метеорологи Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.

В Одесі з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до вечора погода буде ясною. Уночі та увечері прогнозуються невеликі опади.

Вітер буде дути південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі на термометрах покаже 0-2°С тепла, вдень 5-7°С тепла.

В Одеській області - блачно з проясненнями. Місцями невеликі опади.

Вітер східний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 4-9°С тепла.

На автодорогах області видимість добра.

У давнину говорили, якщо вночі зірок не видно, можна чекати теплої погоди; якщо день вітряний, то й весь рік буде таким. У цей час у небі з'являються перші шуліки.

Раніше ми писали, в Одеській області в останній день березня раптово випав сніг.

Таке рідкісне явище захопило жителів і вони щосили почали ділиться вражаючими кадрами погодної аномалії в соцмережах.

Весняний сніг випав у Болграді, Ізмаїлі і Вилково.

І хоча кількість опадів 31 березня було не рясним, снігу вистачило, щоб прикрасити вже розпустилися квіти.

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