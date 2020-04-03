Відомому громадському діячу з Одеси Дем'яну Ганулу спалили автомобіль
Про це він сам повідомив в соцмережах і показав результати з місця події, передає Politeka.net.
«Пов'язую це з моєї громадської діяльності. Зараз перевіряю підозрюваних, ввечері детально напишу, хто це міг бути», - написав Дем'ян.
Він додав, що звернувся до поліцію.
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Як пишуть місцеві ЗМІ, інцидент стався на вулиці Успенській біля будинку №32, де був припаркований автомобіль активіста.
До цього, Дем'ян Ганул з допомогою лома публічно демонтував юніпаркери (металеві конструкції) на вулиці Базарній.
За словами активіста, вони встановлені незаконно і заважають паркуватися автомобілям.
«Прийняв рішення демонтувати ці конструкції. Разом з Ігорем Бею з допомогою вірного друга «брухту» до приїзду поліції були демонтовані 9 юнипаркерив. З'явилися представники "alliance Bank", які і викликали поліцію. Вони переконували, що у них все законно, але згідно виконкому міської ради Одеси від 29.06.2017 року номер 22, ці конструкції підлягають демонтажу. Мені не відомо чому місцева влада ігнорують це, але я знаю що Одеса потерпає від нестачі місць для паркування ", - розповів Ганул на своїй сторінці у Фейсбуці.
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