Потрапили під обстріл російських терористів в Пісках і в Авдіївці

В мережі показали постраждалих від обстрілу російськими ракетами

Фотографії, зроблені в Одеському військовому госпіталі, оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук волонтер Андрій Танцюра, передає Politeka.net.

На фото показані два українських воїна, які потрапили під обстріл російських терористів в Пісках і в Авдіївці на початку березня.

Як відомо, російські найманці запустили ракету у вантажівку, що перевозила бійців ВСУ. В результаті потрапляння 2 військових загинули і ще 7 було покалічено.

Хлопці проходять лікування у військовому госпіталі. Одного з них перевели з реанімації в торакальне відділення госпіталю. Стан другого бійця поки не дозволяє перевести його в профільне відділення.

«Я хочу, щоб люди, які вважають, що війни немає і ми можемо домовитися, усвідомили дуже простою річ — війна йде, йде кожен день! Домовитися не вийде просто тому, що Росії не треба домовлятися, їй потрібна вся Україна! Ці хлопчаки постраждали в так зване перемир'я, але от тільки де воно це перемир'я? На передовій стріляють кожен день, практично кожен день є поранені і загиблі…», — написав Танцюра в мережі.

Волонтер зазначив, що знімки зроблені за згодою хлопців.

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14 поранених бійців доставили в Одеський госпіталь 26 березня, 5 з яких у важкому стані.

За словами волонтера, у багатьох мінно-вибухові травми, тяжкі поранення очей, грудної клітини.

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