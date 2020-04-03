В одному з одеських супермаркетів касири працюють в масках і шоломах

Ситуація з епідемією в Одесі стає все більш катастрофічною, що змушує працівників супермаркетів йти на додаткові заходи безпеки, передає Рoliteka.net

Так, наприклад в торговельній мережі «АТБ» касири вийшли на зміну не тільки в медичних масках, але і в справжніх будівельних шоломах.

Відзначимо, що дана спецзащита чомусь дуже тішить відвідувачів, деякі навіть роблять селфи на тлі.

Раніше ми писали, в одному із супермаркетів Одеси був помічений покупець, який натягнув на себе поліетиленову плівку, щоб убезпечити свій організм від зараження вірусом.

А ще один покупець вирішив прийти за продуктами в протигазі, чим і прославився в соціальній мережі.

Раніше ми писали, в Одесі поліцейські масово складають протоколи за порушення карантинних заходів.

На даний момент, за даними поліції, складено 200 адмінпротоколів.

зокрема, протоколи були виписані кільком водіям маршруток, які порушивши карантин, перевозили понад 10 пасажирів у салоні.

Також правоохоронці перевіряють дотримання громадянами режиму самоізоляції. У людей запитують про їх самопочуття і проводять роз'яснювальну роботу.

Нагадаємо, в Одесі підняли ціни на природний антисептик, фото: "800 гривень за кіло"

Також Politeka писала, "Инфекционка переповнена, лікарі не заходять": одеситка розповіла, що діється в лікарні

А ще Politeka повідомляла, неадекватна блондинка накинувся на охоронця в торговому центрі Одеси: відео бійки