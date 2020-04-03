Підлеглі Труханова розтратили гроші, призначені на купівлю житла для дітей-сиріт

Про це повідомляють місцеві ЗМІ , з посиланням на судовий реєстр.

Як стало відомо, мерія купувала квартири у фірм, співвласниками яких є депутати міськради від партії "Довіряй справах" та їх бізнес-партнери.

«В 2018 році міськрада затвердила дворічну програму з купівлі житла для сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На її реалізацію спершу виділили 39 млн грн, однак потім збільшили суму до 66,14 млн грн. Цікаво, що 14 млн грн з цієї суми – це кошти державної субвенції», - повідомляє видання.

Так, в тому ж році в рамках програми було куплено 12 квартир у будинку на вулиці Героїв оборони Одеси, 24 у "Будівельно-конструкторської фірми "СК", і 8 квартир у будинку на Прохорівській, 39 у "Фінансової компанії "Рента". В наступному році УКБ купив ще 3 квартири на вулиці Героїв оборони Одеси, 24 у "СК" і 2 – на Середньофонтанській, 59-а у фірми "Веснянка".

За даними слідства, мерія купувала квартири за ціною, яка була значно вище середньоринкової вартості житла в тих же будинках.

«Одну з квартир на Прохорівській компанія "Рента" купила у 2012 році за 496 тис. грн, пізніше розділила на дві окремі квартири з різними адресами і продала УКСу вже за 960 тис. грн і 1,3 млн грн відповідно. Нарешті, оцінка вартості деяких квартир, за версією слідства, проходила з порушенням закону», - зазначає видання.

В поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

За інформацією журналістів, всі три фірми, які фігурують у справі, так чи інакше пов'язані з міською владою. Їх засновниками є люди, які входять у близьке оточення одеського мера Геннадія Труханова.

Нагадаємо, в Одесі підняли ціни на природний антисептик, фото: "800 гривень за кіло"

Також Politeka писала, "Інфекціонка переповнена, лікарі не заходять": одеситка розповіла, що діється в лікарні

А ще Politeka повідомляла, неадекватна блондинка накинулася на охоронця в торговому центрі Одеси: відео бійки