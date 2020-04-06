Синоптики повідомили про погоду в Одесі на весь тиждень
Антициклон Keywan встановив свій вплив над нашим регіоном, а це означає, що протягом усього тижня погода порадує одеситів приємними температурами і ясним небом, передає Politeka.
За даними метеорологів, весна з кожним днем вступає в свої права і відступати не має наміру.
В понеділок 6 квітня, буде трохи вітряно, але після обіду вітер заспокоїться і настане штиль. Погода буде ясною, без опадів.
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Температура повітря становитиме +5 +12 градусів. Тиск: 770-773 мм
Вівторок, 7 квітня, ознаменується безхмарним небом. Температура повітря підніметься на кілька градусів тепла і складе +5 +13. Без опадів. Вітер буде дути змінних напрямків.
У середу, 8 квітня, в Одесі триватиме плавне потепління. Погода буде ясна. Без опадів. Вітер південний. Температура повітря становитиме +7 +13 градусів.
У четвер, 9 квітня, погода в Одесі залишиться без змін. Прогнозується сонячна і маловітряна погода без опадів. Температура повітря становитиме 7 - 15 градусів.
У п'ятницю 10 квітня, повітря прогріється до + 17 градусів, однак спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів.
В суботу 11 квітня, температура повітря досягне максимуму на цьому тижні і складе +18 градусів. Прогнозується сонячна погода. Без опадів. Вітер змінний.
у Неділю 12 квітня, порадує жителів безхмарним небом, але буде трохи вітряна погода. Температура повітря покаже на термометрах +6 +16 градусів. Тиск: 763-760 мм Вологість складе 58-38%.
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