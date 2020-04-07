У перші дні квітня в природному заповіднику Одеської області зацвіли різнокольорові іриси

Як передає Politeka.net, жовті, білі і фіолетові іриси розпустилися на території природного нацпарку «Тузлівські лимани». Буйство фарб живої природи відобразив заступник директора заповідника Іван Русев і розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Поки в країні карантин для людей, весна в НПП "Тузлівські лимани", в розпалі», - написав Русев.

Відомо, що іриси починають цвісти ранньою весною. Як відзначають в парку, їх кольорове розмаїття досягає 50 варіацій, однак найпоширеніші саме фіолетові та жовті. Квіти можуть зустрічатися як поодинокі, так і в групах.

Раніше ми писали, що у "Тузлівські лимани" прилетіли білі чаплі. Дивні птахи зимували і в далекій Африці і зараз повернулися назад.

"Тузловську Амазонію" у Національному природному парку "Тузлівський лимани" відвідали малі білі чаплі. Зимували вони в далекій Африці. Зараз вони подкрепятся на заповідних водоймах нацпарку і полетять далі, – написав Іван Русев і додав, що деякі з птахів залишаться гніздитись у заповіднику.

Також ми писали, в той час, поки одесити закрилися в свої будинки і квартири на карантині, весна в місті поступово вступає в свої права, а природа починає оживати.

Як стало відомо, в Стамбульському парку розквітла магнолія, а біля Оперного театру – сакура.

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