Одеситів просять без зайвої потреби не відвідувати медустанови, але якщо дуже потрібно то..

Після введення надзвичайної ситуації всі медустанови Одеси переведені на особливий вид роботи

На період карантину одеські лікарні надають всі види ургентної медичної допомоги у повному обсязі, повідомляє офицаильный сайт міста, передає Politeka.net.

Проте повідомляється, що в міських стаціонарах проводяться тільки екстрені операції, які вимагають невідкладного надання медичної допомоги, а планові операції на час карантину запрщены.

Крім того, у всіх медустановах максимально скорочено кількість відвідувань пацієнтами. Вузькі фахівці працюють у скороченому режимі.

Екстрена допомога лікарями-хірургами, травматологами, терапевтами, офтальмологами та іншими фахівцями надається в повному обсязі.

Щодня цілодобово працюють травматологічні пункти за адресами:

- Лідерсовський бульвар, 11 — міська лікарня №5;

- вул. Болгарська, 38 — консультативно-діагностичний Центр МКЛ №1;

- пр-т Добровольського, 100 — консультативно-діагностичний Центр №29;

- вул. Академіка Воробйова, 5 — МКЛ №11.

В Одесі не проводяться планові профілактичні щеплення, але це не стосується вакцинації від сказу.

Щеплення при укусах тварин роблять за наступними адресами:

- вул. Болгарська, 38 — травмпункту КДЦ МКЛ №1, щодня, цілодобово;

- Лідерсовський бульвар, 11 — травмпункту ГБ №5, щодня, цілодобово;

- пр-т Добровольського, 100 — травмпункту КДЦ №29, щодня, цілодобово;

- Фонтанська дорога, 110 хірургічний кабінет міської лікарні №8, з 8:00 до 15:00;

- вул. Левітана, 62 хірургічний кабінет КДЦ №20, з понеділка по п'ятницю — з 8:00 до 20:00, в суботу — з 8:00 до 15:00;

- вул. Академіка Воробйова, 5 — хірургічний кабінет КДЦ МКЛ №11, з понеділка по п'ятницю — з 9:00 до 14:00.

Крім того акцентується увага, що екстрена хірургічна допомога та профілактика сказу при укусах тварин у дітей проводиться щоденно цілодобово в обласної дитячої клінічної лікарні: вул. Академіка Воробйова, 3.

Нагадаємо, на Одещині повстали проти гостя з Європи, відео переполоху: "Не має права..."

Також Politeka писала, одесит придумав спосіб, як обійти заборону на карантині: "150 гривень на годину"

А ще Politeka повідомляла, у мережі показали, як виглядає центр Одеси в розпал карантину: красномовні кадри