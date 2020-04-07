Після введення надзвичайної ситуації всі медустанови Одеси переведені на особливий вид роботи
На період карантину одеські лікарні надають всі види ургентної медичної допомоги у повному обсязі, повідомляє офицаильный сайт міста, передає Politeka.net.
Проте повідомляється, що в міських стаціонарах проводяться тільки екстрені операції, які вимагають невідкладного надання медичної допомоги, а планові операції на час карантину запрщены.
Крім того, у всіх медустановах максимально скорочено кількість відвідувань пацієнтами. Вузькі фахівці працюють у скороченому режимі.
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Екстрена допомога лікарями-хірургами, травматологами, терапевтами, офтальмологами та іншими фахівцями надається в повному обсязі.
Щодня цілодобово працюють травматологічні пункти за адресами:
- Лідерсовський бульвар, 11 — міська лікарня №5;
- вул. Болгарська, 38 — консультативно-діагностичний Центр МКЛ №1;
- пр-т Добровольського, 100 — консультативно-діагностичний Центр №29;
- вул. Академіка Воробйова, 5 — МКЛ №11.
В Одесі не проводяться планові профілактичні щеплення, але це не стосується вакцинації від сказу.
Щеплення при укусах тварин роблять за наступними адресами:
- вул. Болгарська, 38 — травмпункту КДЦ МКЛ №1, щодня, цілодобово;
- Лідерсовський бульвар, 11 — травмпункту ГБ №5, щодня, цілодобово;
- пр-т Добровольського, 100 — травмпункту КДЦ №29, щодня, цілодобово;
- Фонтанська дорога, 110 хірургічний кабінет міської лікарні №8, з 8:00 до 15:00;
- вул. Левітана, 62 хірургічний кабінет КДЦ №20, з понеділка по п'ятницю — з 8:00 до 20:00, в суботу — з 8:00 до 15:00;
- вул. Академіка Воробйова, 5 — хірургічний кабінет КДЦ МКЛ №11, з понеділка по п'ятницю — з 9:00 до 14:00.
Крім того акцентується увага, що екстрена хірургічна допомога та профілактика сказу при укусах тварин у дітей проводиться щоденно цілодобово в обласної дитячої клінічної лікарні: вул. Академіка Воробйова, 3.
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