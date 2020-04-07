Одесситов просят без лишней надобности не посещать медучреждения, но если очень нужно то..

После введения чрезвычайной ситуации все медучреждения Одессы переведены на особый вид работы

На период карантина одесские больницы оказывают все виды ургентной медицинской помощи в полном объеме, сообщает офицаильный сайт города, передает Politeka.net.

Однако сообщается, что в городских стационарах проводятся только экстренные операции, которые требуют неотложного оказания медицинской помощи, а плановые операции на время карантина запрщены.

Кроме того, во всех медучреждениях максимально сокращено количество посещений пациентами. Узкие специалисты работают в сокращенном режиме.

Экстренная помощь врачами-хирургами, травматологами, терапевтами, офтальмологами и другими специалистами предоставляется в полном объеме.

Ежедневно круглосуточно работают травматологические пункты по адресам:

- Лидерсовский бульвар, 11 — городская больница №5;

- ул. Болгарская, 38 — консультативно-диагностический Центр ГКБ №1;

- пр-т Добровольского, 100 — консультативно-диагностический Центр №29;

- ул. Академика Воробьева, 5 — ГКБ №11.

В Одессе не проводятся плановые профилактические прививки, но это не касается вакцинации от бешенства.

Прививку при укусах животных делают по следующим адресам:

- ул. Болгарская, 38 — травмпункт КДЦ ГКБ №1, ежедневно, круглосуточно;

- Лидерсовский бульвар, 11 — травмпункт ГБ №5, ежедневно, круглосуточно;

- пр-т Добровольского, 100 — травмпункт КДЦ №29, ежедневно, круглосуточно;

- Фонтанская дорога, 110 — хирургический кабинет городской больницы №8, с 8:00 до 15:00;

- ул. Левитана, 62 — хирургический кабинет КДЦ №20, с понедельника по пятницу — с 8:00 до 20:00, в субботу — с 8:00 до 15:00;

- ул. Академика Воробьева, 5 — хирургический кабинет КДЦ ГКБ №11, с понедельника по пятницу — с 9:00 до 14:00.

Кроме того акцентируется внимание, что экстренная хирургическая помощь и профилактика бешенства при укусах животных у детей проводится ежедневно круглосуточно в областной детской клинической больнице: ул. Академика Воробьева, 3.

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