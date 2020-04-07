После введения чрезвычайной ситуации все медучреждения Одессы переведены на особый вид работы
На период карантина одесские больницы оказывают все виды ургентной медицинской помощи в полном объеме, сообщает офицаильный сайт города, передает Politeka.net.
Однако сообщается, что в городских стационарах проводятся только экстренные операции, которые требуют неотложного оказания медицинской помощи, а плановые операции на время карантина запрщены.
Кроме того, во всех медучреждениях максимально сокращено количество посещений пациентами. Узкие специалисты работают в сокращенном режиме.
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Экстренная помощь врачами-хирургами, травматологами, терапевтами, офтальмологами и другими специалистами предоставляется в полном объеме.
Ежедневно круглосуточно работают травматологические пункты по адресам:
- Лидерсовский бульвар, 11 — городская больница №5;
- ул. Болгарская, 38 — консультативно-диагностический Центр ГКБ №1;
- пр-т Добровольского, 100 — консультативно-диагностический Центр №29;
- ул. Академика Воробьева, 5 — ГКБ №11.
В Одессе не проводятся плановые профилактические прививки, но это не касается вакцинации от бешенства.
Прививку при укусах животных делают по следующим адресам:
- ул. Болгарская, 38 — травмпункт КДЦ ГКБ №1, ежедневно, круглосуточно;
- Лидерсовский бульвар, 11 — травмпункт ГБ №5, ежедневно, круглосуточно;
- пр-т Добровольского, 100 — травмпункт КДЦ №29, ежедневно, круглосуточно;
- Фонтанская дорога, 110 — хирургический кабинет городской больницы №8, с 8:00 до 15:00;
- ул. Левитана, 62 — хирургический кабинет КДЦ №20, с понедельника по пятницу — с 8:00 до 20:00, в субботу — с 8:00 до 15:00;
- ул. Академика Воробьева, 5 — хирургический кабинет КДЦ ГКБ №11, с понедельника по пятницу — с 9:00 до 14:00.
Кроме того акцентируется внимание, что экстренная хирургическая помощь и профилактика бешенства при укусах животных у детей проводится ежедневно круглосуточно в областной детской клинической больнице: ул. Академика Воробьева, 3.
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