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Зокрема, знеструмленими виявляться як мінімум 970 будинків в районі центру, Молдаванки, Таїрова та селища Цукровий.

У четвер, 9 квітня жителів усіх районів Одеси очікує відключення електрики

З 10:00 по 13:00 відключать електроенергію за наступними адресами:

1-а Садова вулиця 1

2-я вулиця Садова 1, 2, 3, 4

Авангардна вулиця 15, 16

Архітекторська вулиця 176

Героїв Крут вулиця 43, 49

Дачна вулиця 3, 4, 5, 8, 8/3а, 6, 7, 8/2, 8/3

Іцхака Рабіна вулиця 12, 14, 16, 17, 18

Левітана вулиця 123в, 36б, 44с

Лиманна вулиця Повністю

масив 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5/6А, 32/2, 4/18, 4/1, 33/1, 5/4, 20/1, 15, 43/2, 32/3, 40а, 44/2, 42/1, 32/1, 41а, 10/1, 35/1, 32/4, 34/1, 22/1, 11/1, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43

Молодіжна вулиця 23, 28

Одеса-Головна вулиця Повністю

Одеська вулиця 1

Горіхова вулиця 1, 2, 3, 4, 12а, 5, 8б, 3а, 45а, 22/2, 6а, 18а/1, 2а, 6/а, 8, 12, 14, 18, 20, 21, 22

Паркова вулиця 12г, 2, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 24, 17а, 11а, 11б, 12г/1, 18а, 27, 29

Патріотична вулиця 11, 13, 17, 19, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 28а, 24а, 36, 36а, 27а, 30б, 30а, 30в

Першотравнева вулиця 31, 30/4, 23, 30/2, 30/5, 26, 30/3, 26а, 31/1, 30/1, 21а, 22а, 27а, 13А, 30/6

Першотравнева вулиця 1, 3, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 34, 2а, 10а, 19а, 28а, 18а, 3а

Польова вулиця 25, 25а, 27, 33, 7а, 19, 27а, 27б, 7

Садова вулиця 57а, 21а, 51, 15а, 11, 2а, 17б, 50, 13а, 56б, 19а, 49, 15, 1а, 43, 56, 54, 44, 5, 2, 3, 9, 9а, 55, 52, 46, 56а, 17а, 48, 7, 45, 1, 21б, 23, 13, 11в, 25

Садівник ОСГІ вулиця 4

вулиця Бузкова 4/3, 1, 2/3, 3

Степова вулиця 2, 5, 10, 12, 14, 32, 33, 35, 36, 38, 42

Будівельна вулиця 3/7а, 3/4, 3/12, 3/21б, 3/10а, 1, 3/, 1/3, 3/11а, 3/19, 3/13а, 3/3, 3/12а, 3/18а, 3/14а, 3/14, 3/20а, 3/5б, 3/21, 3/21а, 3/15а, 2, 3/8, 3/22б, 3/9, 3/3б, 3/15, 3/8а, 3/20, 3/5в, 3/4А, 3/18, 3/5а, 3/6, 3/2а, 1/, 3/13, 3/10, 1/4, 3/22, 3/3а, 3/16а, 3/22а, 3/17б, 3/5, 3/13б, 1/1, 3/19а, 3/7, 3, 3/13в, 1/2

СУХИЙ ЛИМАН Повністю

Таїрово Повністю

Ульянівка 1, 2

Ульянівка вулиця 1

Хутір Мізікевича Повністю

Червоний Хутір Повністю

Чорноморська вулиця 26, 1а, 4, 24, 2, 20, 8/10, 17, 30, 18, 5/1, 28, 32а, 22а, 1а/1, 13, 21, 23а, 18а, 22, 5/3

З 09:00 по 12:00 відключать електроенергію за наступними адресами:

1-я лінія Повністю

2-я Суворовська вулиця Повністю

3-я Суворовська вулиця Повністю

4-я лінія 8 Березня Повністю

6-ої ст. Люстдорфськой дороги 3А, 5, 4В, 1, 1А, 3

6-ої ст. Люстдорфськой дороги 4, 42а, 24А, 15Б, 20, 19, 23, 4/2, 15А, 3, 18, 13, 21, 15, 1, 16а, 16, 22, 24, 23А, 42, 44а, 31а, 32а, 35, 31, 34, 37, 35а, 30, 33, 35/1, 36, 38, 32, 35в, 29, 36/2, 34а, 15а, 2, 25, 10, 8, 11, 24а, 12, 5, 27, 14, 26, 22А, 17а, 17, 9а, 6, 19а, 7, 9, 38а, 51, 47, 49, 50, 44, 45/2, 28, 39, 40, 46, 30а, 48, 53, 45, 36а, 34А, 38А, 30А, 33А, 25А, 41, 47А, 23а, 12/1, 43, 49А, 29А, 5А, 22а, 5/2, 7а, 11а, 3а, 21/2, 41а, 45а, 27а, 39а, 39/3, 25а, 17А, 26А, 20а

6-ої ст. Люстдорфськой дороги. 29

Костанді вулиця 176, 205А, 209, 190, 227, 217, 221, 178А, 227А, 186, 196, 215, 182, 180, 184, 207, 213, 223, 217а, 211, 194, 192, 188, 225, 176А, 219, 174, 184А

Левітана вулиця 145Б, 10015л, 143а, 116, 100а, 147, 100, 1022, 110, 102а, 106а, 143, 135, 137, 98, 131, 139а, 137а, 112, 106, 145а, 145, 133, 104, 114, 139

Тульская вулиця 86, 88, 90, 92, 94, 95, 94Б, 96а, 100а, 90а, 94а, 105а, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 861

З 11:00 по 14:00 відключать електроенергію за наступними адресами:

4-й провулок Деревообделочный 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 93а, 45Б, 52Б, 47А, 23Б, 45А, 42, 14а, 20Б, 73А, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117

5-й провулок Деревообделочный 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 30а, 52Б, 2а, 74а, 139А, 105Б, 9Б, 3а, 93А, 41А, 19Е, 83А, 52А, 32А, 51А, 137Б, 83Б, 44А, 4б, 129А, 58, 9А, 8А, 85А, 66А, 40А, 66б, 129в, 4а, 137А, 29А, 77Б, 40Б, 44Б, 51Б, 46б, 107Б, 29б, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 103, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 131, 133, 135, 139, 141, 143, 147, 174

Посмітного вулиця 22

Хімічна вулиця 204, 212, 200б, 200, 202, 214, 200а, 206, 208, 216

З 14:00 по 17:00 відключать електроенергію за наступними адресами:

Отамана Чепіги вулиця 3, 9А, 5, 7, 11, 13, 15, 9Б

Зелений проспект 14, 18, 21

Одария вулиця 7, 16, 18, 20, 24, 26

Щоголева вулиця 4, 1А, 1, 2, 3, 6, 8

З 09:00 по 17:00 відключать електроенергію за наступними адресами:

Буніна вулиця 1, 3, 4, 8

Деволановский спуск 17

Єврейська вулиця 1, 2а, 4а, 2, 4

Жуковського вулиця 4, 5

вулиця Жуковського 2

вулиця Канатна 28, 29, 34, 36, 37, 38, 41, 43, 74, 26А

Карантинна вулиця 2, 17

Маразліївська вулиця 1, 44, 46, 48, 3А, 3, 5, 7, 54, 62

Леонова вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15А, 49/1, 60б, 50А, 2А, 60а, 43А, 8А, 42А, 41а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62

Троїцька вулиця 2, 3, 4, 5, 6, 7

Успенська вулиця 10, 14, 16а, 12, 16, 41, 43а, 43

З 07:00 за 19:00 відключать електроенергію за наступними адресами:

Жуковського вулиця 10/, 10/5, 10/1, 10/4, 10/3, 10/2, 10

Жуковського вулиця 6, 7, 8

З 09:00 за 23:00 відключать електроенергію за наступними адресами:

вулиця Ланжеронівська 3, 5, 9

провулок Чайковського 4, 6, 8, 10, 12

Пушкінська вулиця 2

З 09:00 за 20:00 відключать електроенергію за наступними адресами: