У четвер, 9 квітня жителів усіх районів Одеси очікує відключення електрики
Таку інформацію оприлюднила прес-служба АТ Одесаобленерго, передає Politeka.net.
Зокрема, знеструмленими виявляться як мінімум 970 будинків в районі центру, Молдаванки, Таїрова та селища Цукровий.
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З 10:00 по 13:00 відключать електроенергію за наступними адресами:
- 1-а Садова вулиця 1
- 2-я вулиця Садова 1, 2, 3, 4
- Авангардна вулиця 15, 16
- Архітекторська вулиця 176
- Героїв Крут вулиця 43, 49
- Дачна вулиця 3, 4, 5, 8, 8/3а, 6, 7, 8/2, 8/3
- Іцхака Рабіна вулиця 12, 14, 16, 17, 18
- Левітана вулиця 123в, 36б, 44с
- Лиманна вулиця Повністю
- масив 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5/6А, 32/2, 4/18, 4/1, 33/1, 5/4, 20/1, 15, 43/2, 32/3, 40а, 44/2, 42/1, 32/1, 41а, 10/1, 35/1, 32/4, 34/1, 22/1, 11/1, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43
- Молодіжна вулиця 23, 28
- Одеса-Головна вулиця Повністю
- Одеська вулиця 1
- Горіхова вулиця 1, 2, 3, 4, 12а, 5, 8б, 3а, 45а, 22/2, 6а, 18а/1, 2а, 6/а, 8, 12, 14, 18, 20, 21, 22
- Паркова вулиця 12г, 2, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 24, 17а, 11а, 11б, 12г/1, 18а, 27, 29
- Патріотична вулиця 11, 13, 17, 19, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 28а, 24а, 36, 36а, 27а, 30б, 30а, 30в
- Першотравнева вулиця 31, 30/4, 23, 30/2, 30/5, 26, 30/3, 26а, 31/1, 30/1, 21а, 22а, 27а, 13А, 30/6
- Першотравнева вулиця 1, 3, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 34, 2а, 10а, 19а, 28а, 18а, 3а
- Польова вулиця 25, 25а, 27, 33, 7а, 19, 27а, 27б, 7
- Садова вулиця 57а, 21а, 51, 15а, 11, 2а, 17б, 50, 13а, 56б, 19а, 49, 15, 1а, 43, 56, 54, 44, 5, 2, 3, 9, 9а, 55, 52, 46, 56а, 17а, 48, 7, 45, 1, 21б, 23, 13, 11в, 25
- Садівник ОСГІ вулиця 4
- вулиця Бузкова 4/3, 1, 2/3, 3
- Степова вулиця 2, 5, 10, 12, 14, 32, 33, 35, 36, 38, 42
- Будівельна вулиця 3/7а, 3/4, 3/12, 3/21б, 3/10а, 1, 3/, 1/3, 3/11а, 3/19, 3/13а, 3/3, 3/12а, 3/18а, 3/14а, 3/14, 3/20а, 3/5б, 3/21, 3/21а, 3/15а, 2, 3/8, 3/22б, 3/9, 3/3б, 3/15, 3/8а, 3/20, 3/5в, 3/4А, 3/18, 3/5а, 3/6, 3/2а, 1/, 3/13, 3/10, 1/4, 3/22, 3/3а, 3/16а, 3/22а, 3/17б, 3/5, 3/13б, 1/1, 3/19а, 3/7, 3, 3/13в, 1/2
- СУХИЙ ЛИМАН Повністю
- Таїрово Повністю
- Ульянівка 1, 2
- Ульянівка вулиця 1
- Хутір Мізікевича Повністю
- Червоний Хутір Повністю
- Чорноморська вулиця 26, 1а, 4, 24, 2, 20, 8/10, 17, 30, 18, 5/1, 28, 32а, 22а, 1а/1, 13, 21, 23а, 18а, 22, 5/3
З 09:00 по 12:00 відключать електроенергію за наступними адресами:
- 1-я лінія Повністю
- 2-я Суворовська вулиця Повністю
- 3-я Суворовська вулиця Повністю
- 4-я лінія 8 Березня Повністю
- 6-ої ст. Люстдорфськой дороги 3А, 5, 4В, 1, 1А, 3
- 6-ої ст. Люстдорфськой дороги 4, 42а, 24А, 15Б, 20, 19, 23, 4/2, 15А, 3, 18, 13, 21, 15, 1, 16а, 16, 22, 24, 23А, 42, 44а, 31а, 32а, 35, 31, 34, 37, 35а, 30, 33, 35/1, 36, 38, 32, 35в, 29, 36/2, 34а, 15а, 2, 25, 10, 8, 11, 24а, 12, 5, 27, 14, 26, 22А, 17а, 17, 9а, 6, 19а, 7, 9, 38а, 51, 47, 49, 50, 44, 45/2, 28, 39, 40, 46, 30а, 48, 53, 45, 36а, 34А, 38А, 30А, 33А, 25А, 41, 47А, 23а, 12/1, 43, 49А, 29А, 5А, 22а, 5/2, 7а, 11а, 3а, 21/2, 41а, 45а, 27а, 39а, 39/3, 25а, 17А, 26А, 20а
- 6-ої ст. Люстдорфськой дороги. 29
- Костанді вулиця 176, 205А, 209, 190, 227, 217, 221, 178А, 227А, 186, 196, 215, 182, 180, 184, 207, 213, 223, 217а, 211, 194, 192, 188, 225, 176А, 219, 174, 184А
- Левітана вулиця 145Б, 10015л, 143а, 116, 100а, 147, 100, 1022, 110, 102а, 106а, 143, 135, 137, 98, 131, 139а, 137а, 112, 106, 145а, 145, 133, 104, 114, 139
- Тульская вулиця 86, 88, 90, 92, 94, 95, 94Б, 96а, 100а, 90а, 94а, 105а, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 861
З 11:00 по 14:00 відключать електроенергію за наступними адресами:
- 4-й провулок Деревообделочный 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 93а, 45Б, 52Б, 47А, 23Б, 45А, 42, 14а, 20Б, 73А, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117
- 5-й провулок Деревообделочный 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 30а, 52Б, 2а, 74а, 139А, 105Б, 9Б, 3а, 93А, 41А, 19Е, 83А, 52А, 32А, 51А, 137Б, 83Б, 44А, 4б, 129А, 58, 9А, 8А, 85А, 66А, 40А, 66б, 129в, 4а, 137А, 29А, 77Б, 40Б, 44Б, 51Б, 46б, 107Б, 29б, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 103, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 131, 133, 135, 139, 141, 143, 147, 174
- Посмітного вулиця 22
- Хімічна вулиця 204, 212, 200б, 200, 202, 214, 200а, 206, 208, 216
З 14:00 по 17:00 відключать електроенергію за наступними адресами:
- Отамана Чепіги вулиця 3, 9А, 5, 7, 11, 13, 15, 9Б
- Зелений проспект 14, 18, 21
- Одария вулиця 7, 16, 18, 20, 24, 26
- Щоголева вулиця 4, 1А, 1, 2, 3, 6, 8
З 09:00 по 17:00 відключать електроенергію за наступними адресами:
- Буніна вулиця 1, 3, 4, 8
- Деволановский спуск 17
- Єврейська вулиця 1, 2а, 4а, 2, 4
- Жуковського вулиця 4, 5
- вулиця Жуковського 2
- вулиця Канатна 28, 29, 34, 36, 37, 38, 41, 43, 74, 26А
- Карантинна вулиця 2, 17
- Маразліївська вулиця 1, 44, 46, 48, 3А, 3, 5, 7, 54, 62
- Леонова вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15А, 49/1, 60б, 50А, 2А, 60а, 43А, 8А, 42А, 41а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62
- Троїцька вулиця 2, 3, 4, 5, 6, 7
- Успенська вулиця 10, 14, 16а, 12, 16, 41, 43а, 43
З 07:00 за 19:00 відключать електроенергію за наступними адресами:
- Жуковського вулиця 10/, 10/5, 10/1, 10/4, 10/3, 10/2, 10
- Жуковського вулиця 6, 7, 8
З 09:00 за 23:00 відключать електроенергію за наступними адресами:
- вулиця Ланжеронівська 3, 5, 9
- провулок Чайковського 4, 6, 8, 10, 12
- Пушкінська вулиця 2
З 09:00 за 20:00 відключать електроенергію за наступними адресами:
- вулиця Ніжинська 12
- Новосельського вулиця 15, 21, 23, 25, 27, 38, 40, 42, 44
- Ольгиевская вулиця 31, 33
- Старопортофранківська вулиця 31, 33, 35, 39, 41
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