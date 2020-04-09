В Одесі в трагічно відомому коледжі на Троїцькій знову сталася пожежа

Інформацію про це оприлюднила прес-служба ДСНС в Одеській області, передає Politeka.net.

За словами рятувальників, нова НП в економічному коледжі сталося увечері в середу, 8 квітня.

Епіцентр пожежі був на 5-му поверсі будівлі. Прибувши на місце події працівники ДСНС встановили, що горіли кабелі на площі в 1 метр квадратний.

Ліквідація загоряння зайняла всього декілька хвилин, так як виклик надійшов о 18:15, а повністю загасили полум'я вже у 18:23.

За попередніми даними, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановленими особами.

По всій видимості, це зробили бездомні люди, які спалювали ізоляцію з кабелів перед тим, як здати викрадені дроти в якості кольорового брухту.

Нагадаємо, моторошна пожежа, що спалахнула в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, 4 грудня, сколихнула всю Україну.

Загорілося приміщення на третьому поверсі шестиповерхового будинку. Вогонь вдалося ліквідувати лише під вечір.

Відразу були упізнані троє: викладач інформатики Ганна Бортюк, секретар Марина Коваль, студент Кирило Трофимчук. Студентка Ксенія Бабенко і рятувальник Сергій Шатохін померли в лікарні від отриманих під час падіння травм.

8 грудня в Україні було оголошено жалобу за загиблими у жахливій пожежі, а через чотири дні рятувальники відзвітували, що з-під завалів дістали тіла останніх жертв.

За офіційною інформацією, пожежа в одеському коледжі забрала життя 16 людей.

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