В Одесі в трагічно відомому коледжі на Троїцькій знову сталася пожежа
Інформацію про це оприлюднила прес-служба ДСНС в Одеській області, передає Politeka.net.
За словами рятувальників, нова НП в економічному коледжі сталося увечері в середу, 8 квітня.
Епіцентр пожежі був на 5-му поверсі будівлі. Прибувши на місце події працівники ДСНС встановили, що горіли кабелі на площі в 1 метр квадратний.
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Ліквідація загоряння зайняла всього декілька хвилин, так як виклик надійшов о 18:15, а повністю загасили полум'я вже у 18:23.
За попередніми даними, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановленими особами.
По всій видимості, це зробили бездомні люди, які спалювали ізоляцію з кабелів перед тим, як здати викрадені дроти в якості кольорового брухту.
Нагадаємо, моторошна пожежа, що спалахнула в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, 4 грудня, сколихнула всю Україну.
Загорілося приміщення на третьому поверсі шестиповерхового будинку. Вогонь вдалося ліквідувати лише під вечір.
Відразу були упізнані троє: викладач інформатики Ганна Бортюк, секретар Марина Коваль, студент Кирило Трофимчук. Студентка Ксенія Бабенко і рятувальник Сергій Шатохін померли в лікарні від отриманих під час падіння травм.
8 грудня в Україні було оголошено жалобу за загиблими у жахливій пожежі, а через чотири дні рятувальники відзвітували, що з-під завалів дістали тіла останніх жертв.
За офіційною інформацією, пожежа в одеському коледжі забрала життя 16 людей.
Нагадаємо, пожежа в Одеському коледжі: з'явилися страшні дані про жертви, «молиться вся Україна»
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