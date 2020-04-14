Поки одесити змушені сидіти на карантині, в міському ботанічному саду розцвіли десятки чудових рослин
Дивовижними знімками діляться співробітники ботсаду ОНУ імені Мечникова на сторінці у Фейсбуці, передає Politeka.net
Буйство фарб і чудових нарядів могло б радувати відвідувачів, однак карантин є карантин. Одеситам нічого не залишається делять, як милуватися рослинами на фотографіях.
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"Весна чарує всіх! Як стрімко в цьому році розвиваються рослини", – коментують співробітники саду.
Користувачі мережі не пройшли мимо такої краси і відреагували захопленими коментарями.
«Чарівні фото! Спасибі!», «Дякую за фото! За красу! І за можливість бачити її!!!», «У минулому році в цей час відвідала Ботанічний сад, а в цьому році доведеться милуватися лише фотографіями», «Неймовірна краса», - пишуть у соцмережах.
Раніше ми писали про те, що перші дні квітня в природному заповіднику Одеської області зацвіли різнокольорові іриси.
Жовті, білі і фіолетові іриси розпустилися на території природного нацпарку «Тузлівський лимани».
«Поки в країні карантин для людей, весна в НПП "Тузлівський лимани", в розпалі», - написав Русев.
Також ми писали, в Одеському морському порту були помічені дельфіни, які влаштували справжнє шоу людям.
Група дельфінів гуляла, подплывала до самого причалу, і навіть выпрыгивала з води.
Морські тварини ловили рибу і насолоджувалися чистою водою прямо біля причалу в порту Одеси.
Нагадаємо, нова напасть насувається на Одесу, зроблено термінове попередження: "погода злетіла з котушок"
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