Під час епідемії деякі жителі Одеси отримають суттєву надбавку до зарплати, але далеко не всі

Як повідомляє Politeka.net , значну надбавку за роботу під час пандемії китайського вірусу отримають медичні працівники. Відповідний документ оприлюднила прес-служба одеської міськради

Зокрема, мер Одеси Геннадій Труханов підписав розпорядження про нарахування щомісячних надбавок тим медикам, які задіяні в боротьбі з небезпечною інфекцією.

Звернемо увагу, що згідно з документом, суми будуть залежати від категорії медпрацівника, при цьому керівництво лікарень природно отримає більше всіх.

Наприклад, керівник інфекційної лікарні Світлана Лаврюкова та її заступник з медичної частини отримають по 10 тисяч гривень щомісяця.

Раніше ми писали, що на Одещині заражені небезпечним вірусом перед тим, як потрапити до лікарні об'їздили третину області.

Зокрема, двох жителів села Старокозаче Білгород-Дністровського району, у яких виявили нову китайську інфекцію, відвезли в опорну лікарню в Чорноморськ, але там їх приймати відмовилися.

Далі, пацієнтів повезли в Одесу в лікарню водників на вулиці Малиновського. Однак і там їх відмовилися приймати. Нібито медиків не попередили про прибуття хворих з небезпечним вірусом, і вони вийшли зустрічати їх без засобів індивідуального захисту.

«Все це час хворі лежали в каретах швидкої допомоги», — сказав один з медпрацівників.

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