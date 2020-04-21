Синоптики озвучили прогноз на весь тиждень

Нова робоча тиждень не принесе в Одесу і область довгоочікуваних дощів, хоч і обіцяє бути похмурим

Докладний прогноз на весь тиждень склали метеорологи, передає Politeka.net

Вони відзначили, що посушливу погоду будуть диктувати антициклони, які захопили регіон. Погода буде хмарною, маловетреной, а також незначно похолодає.

У вівторок, 21 квітня, протягом усього дня очікується похмура погода. Опадів не прогнозується. Вітер північний. Температура повітря +4 +13 градусів. Тиск: 760-763 мм. Вологість: 61-29%.

У середу, 22 квітня, зранку очікується сонячна погода, а у другій половині дня небо над містом затягне хмарами. Опадів не прогнозується. Температура повітря підніметься на кілька градусів. Вітер подує північний.

Температура вдень по місту складе +5 +14 градусів.

У четвер, 23 квітня, очікується самий сонячний день на цьому тижні. Без опадів. Температура повітря поповзе вгору і зупиниться на позначці +16 градусів. Вітер змінний. Тиск: 762-760 мм

У п'ятницю, 24 квітня, небо над Одесою знову затягнеться хмарами. Буде безвітряно і без опадів. Термометр покаже +17 градусів.

У суботу, 25 квітня, перша половина дня буде безхмарною, а після обіду настане похмура погода. Без опадів. Потепління в Одесі продовжиться. Вітер південний. Температура вдень по місту складе +8 +19 граудсов.

У неділю, 26 квітня, прогнозується малохмарна погода. Без опадів. Температура повітря досягне максимуму +20 градусів. Вітер південний.

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