Одесит Анатолій Вассерман, який втік у Росію відзначився скандальним заяву на адресу України

Відомий одеський журналіст і багаторазовий учасник різних інтелектуальних телешоу Анатолій Вассерман, який в 2016 році перебрався в РФ і отримав там громадянство, вирішив нагадати громадськості про свою персону.

По всій видимості, одеситу стало нудно в РФ і він став частим гостем різноманітних ток-шоу, які влаштовують пропагандисти на своїх телеканалах.

В ефірі одного з них Вассерман озвучив маячну ідею, а саме, він сказав, що в найближчому майбутньому окуповані території Донецької і Луганської областей та частково інші регіони увійдуть до складу Росії.

Своєю думкою знавіснілий Вассерман поділився у відповідь, на питання про те, чим закінчиться конфлікт з терористами "ЛНР/ДНР".

"Думаю, що закінчиться створенням Південно-Західного федерального округу. Можливо, ще й Причорноморського та Новоросійського, оскільки нинішня Україна накопичила стільки внутрішніх протиріч, що, навіть коли РФ доведеться облаштовувати там нормальне життя, все одно навряд чи вдасться утримати всі українські землі під єдиним управлінням", - каже одесит.

Також він додав, що нібито "жителі Одеси, Херсона чи Маріуполя на одному гектарі з мешканцями Львова не сядуть".

Навіть російські пропагандисти не стрималися і обізвали Вассермана- - сепаратистом. На це він відповів, що не є сепаратистом, класифікувавши таким словом тих, хто "намагається відділяти Україну від решти Росії".

Нагадаємо, що знавіснілий Вассерман знайшов "порятунок" для українців в Росії.