Зміниться не тільки термін карантину

Карантин в Одесі, як і по всій Україні, продовжать після 24 квітня

Карантинні обмеження повинні були закінчиться 24 квітня, однак з-за високого рівня захворюваності вони будуть продовжені мінімум до 12 травня.

Таку заяву в ході брифінгу зробив , колишній глава Одеської ОДА, а нині міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Politeka.net

Однак цього разу одеситів чекають, за словами Степанова, деякі пом'якшення обмежувальних заходів після 24 квітня.

Зокрема, жителям дозволять прогулянки в зелених зонах та на узбережжі з обмеженням кількості осіб, які їх здійснюють, та з обов'язковим використанням масок або респіраторів.

Крім того, пропонується відкрити для відвідувачів музеї та бібліотеки - також з обмеженою кількістю відвідувачів, з умовою дотримання дистанції, використанням масок та проведенням скринінгу температури.

Відзначимо, що в Одеській області зафіксували 146 випадків зараження вірусом.

З них в Одесі - 43 випадки, в Теплодарі — 27 випадків, в Подольську — 37 випадків, причому більша частина заражених - це медпрацівники.

У зв'язку з цим міську лікарню в Подольську закривають на двотижневий карантин. Всі співробітники і пацієнти пройдуть ПЛР-тестування, а всі приміщення продезінфікують.

Крім того, співробітникам ДСНС доручено забезпечити дезінфекцію вулиць міста і прилеглої території навколо лікарні.

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