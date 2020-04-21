Стало відомо, як пройшли великодні свята в розпал карантину на території Одеської області

Подробиці озвучила прес-служба обласного ГУНП, передає Politeka.net

Копи відзначили, що більшість віруючих дослухалися до настанов уряду і рекомендацій поліції і залишилися вдома, а ті, хто все ж вирішив відвідати святкові служби, дотримувалися всіх карантинних правил.

«Завдяки свідомості та відповідальності громадян і прийнятим поліцейськими профілактичним заходам, правоохоронці, які чергували біля культових споруд регіону, порушень порядку та встановлених вимог карантину не зафіксували»,- повідомили у відомстві.

Також місцеві ЗМІ показали, як православні одесити відзначали Великдень в місті.

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Карантинні обмеження повинні були закінчиться 24 квітня, проте з-за високого рівня захворюваності вони будуть продовжені мінімум до 12 травня.

Таку заяву в ході брифінгу зробив колишній глава Одеської ОДА, а нині міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Однак цього разу одеситів чекають, за словами Степанова, деякі пом'якшення обмежувальних заходів після 24 квітня.

зокрема, мешканцям дозволять прогулянки в зелених зонах та на узбережжі з обмеженням кількості осіб, які їх здійснюють, та з обов'язковим використанням масок або респіраторів.

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