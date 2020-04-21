В Одеській області епідеміологи перевірили якість питної води

Про це повідомляє прес-служба Одеського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, передає Politeka.net

За їх даними, протягом минулого тижня було відібрано 50 проб питної води на санітарно-мікробіологічні і 55 проб на санітарно-хімічні показники в районах Одеської області.

Наголошується, що 13 проб не відповідають гігієнічним вимогам за санітарно-мікробіологічними показниками.

Погана вода виявлена у райцентрі Тарутине, селі Маразлиївка Білгорода-Дністровського району, в місті Кодима, селі Бурдеї і Івашки Кодимського району.

Крім того, невідповідності за санітарно-хімічними показниками вимогам виявлені у райцентрі Татарбунари та селах району: Теплиці, Садовій, Веселому куті, а також у райцентрі Сарата та селах Делень та Новоселівка Арцизького району.

При цьому, в Одеській області зросла кількість захворювань гострими кишковими інфекціями, порівняно з попереднім тижнем зріс на 1,3%. При цьому серед дорослого населення спостерігалося зростання на 14,2%, серед дітей до 17 років – зниження на 4,8%.

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Так, станом на вівторок, 21 квітня, в Одеському регіоні лабораторно підтверджено 19 випадків серед медичних працівників, з них найбільше в Подольську.

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