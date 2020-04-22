В Одесі в торговому павільйоні прогримів вибух

Перша інформація про інцидент, який трапився в Суворовському районі міста надійшла від місцевих ЗМІ.

Вони повідомили, що близько опівночі в продуктовому павільйоні вулиці. Марсельською пролунав вибух. В результаті були пошкоджені дах і частина стіни павільйону, а також частина розташованого поруч споруди.

«Бомба була в картонній упаковці. Її потужність приблизно 100 грамів в тротиловому еквіваленті», - йдеться в повідомленні.

На місце були направлені слідчо-оперативна група, спеціалісти вибухово-технічного управління ГУНП і рятувальники. Про це повідомила прес-служба ГУНП в Одеській області, яка також прокооментировала інцидент.

За попередніми висновками фахівців, на даху продуктового павільйону вибухнув саморобний вибуховий пристрій.

Вилучені в ході огляду речові докази поліцейські направили на експертизу. Тепер обставини події та причетних до нього особи встановлюються.

У поліції зазначили, що постраждалих немає.

За даними місцевих ЗМІ, в сусідньому павільйоні, теж постраждав від вибуху, розташовується майстерня з ремонту техніки. Її власник нещодавно, в наприкінці березня, побився з українськими патріотами. На його машині був портрет Сталіна, який ті зажадали зняти.

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