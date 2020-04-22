В мережі показали сотні свіжовикопаних могил для можливих жертв китайського вірусу в Одесі

очевидно, влада Одеси готуються до гіршого сценарію і розпорядилися викопати 600 могил для поховання інфікованих хворих.

Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі "Одеса INFO", передає Politeka.net ( Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

На страшних кадрах видно, що місця під поховання в Одесі передбачили на Західному кладовищі.

Раніше ми писали, підлеглі Труханового повідомили, як будуть ховати жертв вірусу в Одесі.

Їх будуть класти в герметичний пакет з дезсредством і поміщати в компактний труну. Про це розповіла заступник одеського мера Світлана Бедрега.

За її словами, такий протокол передбачається за наказом головного санітарного лікаря України.

Також чиновниця зазначила, що будуть обмеження і по числу скорботних.

«Бути присутнім на похороні може тільки 1 людина на 10 квадратних метрів, причому на відстані не менше півтора метрів один від одного. Співробітники компаній, які здійснюють ритуальні послуги, повинні вести облік присутніх, - заявила вона.

Поки в Одеській області відомо про двох жертв епідемії. Це 60-річний лікар сімейної медицини з міста Подільська, і жінка з Подільського району, яку виявили в несвідомому стані і не встигли довезти на швидкій в лікарню.

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