Стало відомо, коли жителі Одеси знову зможуть подорожувати

У всьому світі велика частина країн залишаються закритими на карантин на тлі стрімкого поширення китайської вірусу, який губить людей з супутніми патологіями.

Тим не менше, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Україна почне відкривати кордони приблизно через місяць після того, як це зроблять країни ЄС, так як вони увійшли в карантин раніше нас. Про це він заявив в інтерв'ю « РБК-Україна ».

Глава уряду підкреслив, що відкриття кордонів можливо тільки при системному зниженні захворюваності на COVID-19 в Україні і відкриття кордонів у сусідніх країнах.

При цьому він зазначив, що навіть якщо зараз наша країна відкриє свої кордони, то оскільки всі інші держави закриті, ніхто не зможе ні в'їхати, ні виїхати.

«Ми можемо спостерігати за європейськими країнами, за нашими сусідами – Польщею, Угорщиною, Румунією, як вони будуть себе вести щодо кордонів. Ми також бачимо яскраві приклади Німеччини, Іспанії, Італії. І в залежно від того, як будуть відкриватися їх кордону, можна додавати 30 днів і приблизно розуміти, що, ймовірно, такі ж дзеркальні заходи будуть і в Україні, якщо у нас буде спокійна ситуація», — заявив Денис Шмигаль.

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