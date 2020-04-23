Стало відомо, яка погода очікує одеситів у четвер, 23 квітня

Про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net.

Від з'явилися до світанку хмар в Одесі вже до ранку не залишиться і сліду, і до самого вечора буде триматися ясна погода. Без опадів.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-7 °С тепла, вдень 14-16 °C

В Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7 °С тепла, на поверхні грунту та місцями у повітрі заморозки 0-3 °С, вдень 13-18 °C

На автодорогах області видимість добра.

23 квітня відзначається день пам'яті святих мучеників Терентія, Помпія та інших. У цей день у давнину спостерігали за сонцем: «Якщо сонце зійде червоне у туманному серпанку - рік буде хлебородным. Якщо викотиться із-за гори - доведеться переорювати озиме поле та засівати яровиной».

Раніше ми писали, літо в цьому році огорошит одеситів набором різних стихій від спеки до шквалів з ураганами.

ПРО це повідомив народний синоптик Назарій Данилюк.

Першим ділом він підкреслив, що кліматичне літо в Одеський регіон прийде раніше календарного часу.

Вже травень місяць зустріне одеситів теплою, а часом спекотною, погодою.

А ось на початку червня в Одесу увірветься різко похолодання: почнуться дощі, які триватимуть до третьої декади. У другій декаді можливі сильні зливи зі шквалами і градом. Погода налагодиться тільки до середини місяця.

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