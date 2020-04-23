В Одеській області найскладніша ситуація з поширенням китайського вірусу спостерігається в Подільську

На тлі спалаху в місті продовжують посилюватися протиепідемічні заходи, повідомляє прес-служба обласного ГУНП, передає Politeka.net

У поліції повідомили, що міська лікарня, яка стала головним джерелом поширення зарази, тепер охороняється бійцями Нацгвардії.

18 військових контролюють, щоб сторонні не могли потрапити на територію, а ізольовані в медзакладі не втекли.

Також у поліції зазначили, число карантинних постів навколо міста збільшили до восьми. На них несуть службу співробітники місцевого відділу поліції, ГСЧСники і медики.

«Через місто повністю припиняється транзитний рух транспорту, крім транспортних засобів критичної інфраструктури і автомобілів, якими мешканці міста повертаються до постійного місця проживання або роботи. Заборона поширюється на маршрутні автобуси, служби таксі та адресної доставки товарів громадянам», - повідомили у відомстві.

Крім того, до особливого розпорядження в місті закриті всі заклади і підприємства, крім аптек, продовольчих магазинів, автозаправок і організацій, що надають фінансові послуги.

«Контролювати дотримання карантинних обмежень будуть три спільні наряди поліцейських і нацгвардейцев, які будуть патрулювати місто», — підкреслив глава поліції Одеській області Олег Бех.

При цьому всього в Одеській області лабораторно підтверджено 161 випадок. З них 44 людини — жителі Одеси.

В інфекційній лікарні перебуває 21 пацієнт з лабораторно підтвердженим діагнозом, з них 11 — жителі Одеси.

Три людини знаходяться у важкому стані, при цьому не потребують проведення ШВЛ. Всі пацієнти - літні люди.

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