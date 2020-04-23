Дія карантину і соціальна ізоляція згубно відбилися на психіці деяких жителів Одеси
Один з тривожних прикладів очевидці зняли біля парку Горького. Як повідомляє Politeka.net, відео розмістив телеграм-канал Хydessa, 22 квітня (щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця).
Зокрема, на перетині вулиць Генерала Патрова та Космонавтів очевидці побачили дивну жінку з мертвим голубом в руках.
Як відзначають автори відео, жінка ощипивала тушку голуба, при цьому обличчя її приховувала медична маска.
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"Ось така хвора на голову подруга ходить, щипає голуба", - пишуть у телеграм-каналі.
У цьому ключі не можна не згадати одеситку, яка викинулася з дитиною з вікна через боязнь підхопити вірусну інфекцію.
Подію, свідком якого стали перехожі, сталося у п'ятиповерхівці на вулиці Іцхака Рабіна на Черемушках в Одесі,
Як з'ясували в місцевій поліції, жінці 49 років.
Її та дитину з численними переломами доставили в лікарню. Жінка перебувала без свідомості, а її 7-річна дочка зізналася, що мати виштовхнула її з вікна, а потім стрибнула сама.
При цьому всього в Одеській області лабораторно підтверджено 161 випадок. З них 44 людини — жителі Одеси.
Нагадаємо, одеситів почнуть "ловити" на камеру, термінове попередження: "З наступного тижня..."
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