Дія карантину і соціальна ізоляція згубно відбилися на психіці деяких жителів Одеси

Один з тривожних прикладів очевидці зняли біля парку Горького. Як повідомляє Politeka.net, відео розмістив телеграм-канал Хydessa, 22 квітня (щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця).

Зокрема, на перетині вулиць Генерала Патрова та Космонавтів очевидці побачили дивну жінку з мертвим голубом в руках.

Як відзначають автори відео, жінка ощипивала тушку голуба, при цьому обличчя її приховувала медична маска.

"Ось така хвора на голову подруга ходить, щипає голуба", - пишуть у телеграм-каналі.

У цьому ключі не можна не згадати одеситку, яка викинулася з дитиною з вікна через боязнь підхопити вірусну інфекцію.

Подію, свідком якого стали перехожі, сталося у п'ятиповерхівці на вулиці Іцхака Рабіна на Черемушках в Одесі,

Як з'ясували в місцевій поліції, жінці 49 років.

Її та дитину з численними переломами доставили в лікарню. Жінка перебувала без свідомості, а її 7-річна дочка зізналася, що мати виштовхнула її з вікна, а потім стрибнула сама.

При цьому всього в Одеській області лабораторно підтверджено 161 випадок. З них 44 людини — жителі Одеси.

В парке Горького сумасшедшая носила мертвого голубя Gepostet von Megafon.od.ua am Mittwoch, 22. April 2020

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