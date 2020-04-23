У цьому році одеські школярі завершать навчальний процес  дистанційно

Подробиці 22 квітня повідомила в. о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій в мережі, передає  Politeka.net   (щоб подивитися відео,  доскролльте сторінку до кінця).

За словами Мандзій , навчальний процес в кожній школі сьогодні організований по-різному, тому й рішення, коли саме завершити його може кожна окрема школа.

школяр, школа

«Крім одинадцятого класу, закінчується у відповідності з прийнятою структурою навчального року. А структура навчального року приймається педагогічною радою», – розповіла вона.

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Оцінка за семестр школярам повинна бути виставлена за результатами поточного оцінювання до 12 березня і тематичного оцінювання, проведеного в ході дистанційного навчання. 

Що стосується термінів проведення зовнішнього незалежного тестування, то за ним визначеності немає. "Воно точно буде проведено в 2020 році. Але коли точно сказати не можемо. Може бути в червні, може бути в серпні. В залежності від епідеміологічної ситуації", - сказала в. о. міністра.

Gepostet von Міністерство освіти і науки України am Mittwoch, 22. April 2020

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