Стало відомо про першу жертву китайського вірусу в Одесі
Це 56-річний чоловік, який перебував у міській лікарні №10 на вулиці Малиновського. У нього діагностували двосторонню вірусну пневмонію, а також були важкі супутні захворювання - цукровий діабет, ішемічна хвороба серця і серцева недостатність, розповів губернатор Одеської області Максим куций в ході брифінгу, передає Politeka.net
Експрес-тест та тест ПЛР дали негативний результат, але стан хворого погіршувався, стала зростати серцева недостатність. Лікування не давало результату. Новий тест провели 21 квітня – на цей раз він дав позитивний результат.
Рано-вранці в середу, 22 квітня, пацієнту стало гірше і він помер внаслідок гострої серцевої недостатності.
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Куций стверджує, що весь персонал відділення, в якому знаходився пацієнт дотримувався протиепідемічні заходи, використовував засоби індивідуального захисту. Також у лікаря провели ПЛР-тест, який виявився негативним.
Зазначимо, що це третій летальний випадок в Одеській області, але перший в самому місті.
А тим часом, одеські влади готуються до гіршого сценарію і розпорядилися викопати 600 могил для поховання інфікованих хворих.
Місця під поховання в Одесі передбачили на Західному кладовищі.
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