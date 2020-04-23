Стало відомо про першу жертву китайського вірусу в Одесі

Це 56-річний чоловік, який перебував у міській лікарні №10 на вулиці Малиновського. У нього діагностували двосторонню вірусну пневмонію, а також були важкі супутні захворювання - цукровий діабет, ішемічна хвороба серця і серцева недостатність, розповів губернатор Одеської області Максим куций в ході брифінгу, передає Politeka.net

Експрес-тест та тест ПЛР дали негативний результат, але стан хворого погіршувався, стала зростати серцева недостатність. Лікування не давало результату. Новий тест провели 21 квітня – на цей раз він дав позитивний результат.

Рано-вранці в середу, 22 квітня, пацієнту стало гірше і він помер внаслідок гострої серцевої недостатності.

Куций стверджує, що весь персонал відділення, в якому знаходився пацієнт дотримувався протиепідемічні заходи, використовував засоби індивідуального захисту. Також у лікаря провели ПЛР-тест, який виявився негативним.

Зазначимо, що це третій летальний випадок в Одеській області, але перший в самому місті.

А тим часом, одеські влади готуються до гіршого сценарію і розпорядилися викопати 600 могил для поховання інфікованих хворих.

Місця під поховання в Одесі передбачили на Західному кладовищі.

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