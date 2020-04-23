Китайська вірус стрімко поширюється по містах Одеської області, кількість інфікованих зростає з кожним днем

За станом на ранок 23 квітня число людей, у яких підтверджений COVID-19, збільшилася на 16 і склала 167. З них 50 осіб – це одесити, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу одеської мерії.

За даними Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, на стаціонарному лікуванні в інфекційній лікарні перебувають 22 пацієнта з лабораторно підтвердженим діагнозом, при цьому жителів Одеси - 12.

Наголошується, що три людини - у важкому стані, вони не потребують проведення штучної вентиляції легенів.

Всі пацієнти лікарні – літні люди старше 60 років, з них один одесит, двоє іногородніх.

«6 пацієнтів знаходяться в стані середньої тяжкості, троє — в задовільному стані. Пацієнтів на ШВЛ в інфекційній лікарні немає», - йдеться в повідомленні.

Летальних випадків зареєстровано три. В Подольську Одеської області померли 60-річний лікар і 61-річна жінка.

Також сьогодні стало відомо про смерть одесита. Чоловікові було 56 років і він страждав рядом супутніх захворювань.

А тим часом, одеські влади готуються до гіршого сценарію і розпорядилися викопати 600 могил для поховання інфікованих хворих.

Місця під поховання в Одесі передбачили на Західному кладовищі.

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