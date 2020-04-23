Новий сучасний корпус одеської інфекційної лікарні перетворили на казарму для бійців Нацгвардії, які охороняють цей медзаклад

Про це пише Обозреватель.

За даними видання,  реконструйовані корпуси, в яких, до всього іншого,  перебуває дитяче відділення, так і не змогли прийняти хворих через корупційної схеми одеських чиновників.

«Представники одеської влади з допомогою тиску на підрядника нібито вимагали від нього "фінансової мотивації" за введення об'єкта в експлуатацію, заблокувавши розрахунки з будівельниками», - пише Оглядач.

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Тому прийняли рішення розташувати нацгвардейцев  у новому боксированном корпусі дитячого відділення.

Звернемо увагу, що інфекційна лікарня розрахована на 420 ліжок, в тому числі 205 – у дитячому відділенні.  

У 2015 році для установи були побудовані нові боксированные корпусу на 65 ліжок та госпблок (газова котельня, пральня, дезинфекційна камера). Корпус розділений на 20 окремих ізольованих блоків, кожен з яких обладнаний окремим виходом і кнопкою виклику медичного персоналу.

Нові корпуси оснащені висококласної медичною апаратурою , яка дозволяє надавати медичну допомогу дорослому і дитячому населенню Одеси і Одеської області на сучасному європейському рівні.

станом на ранок 23 квітня число людей, у яких підтверджений китайський вірус, збільшилася на 16 і склала 167.  З них 50 осіб – це одесити

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