В Одесі біля приміщення, яке орендує любитель Сталіна та іншої радянської символіки, сталася пожежа
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Пригода сталася на вулиці Марсельської, де днями пролунав вибух і поліція знайшла саморобний вибуховий пристрій.
В той раз найбільше постраждала майстерня по ремонту техніки та електроніки. Її власником є одесит Віктор, який повісив на своє авто портрет радянського диктатора з-за чого у нього спалахнув конфлікт з місцевими патріотами.
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На місці була знайдена бомба в картонній упаковці. Її потужність приблизно 100 грамів в тротиловому еквіваленті.
І ось тепер рано вранці, 23 квітня на тому ж місці сталася пожежа.
За інформацією місцевих ЗМІ, першою про спалах дізналася прибиральниця, яка почула запах гару.
Вона побачила, як з боку яток валить дим і подзвонила в адміністрацію міні-ринку. На місце були викликані співробітники ДСНС, які оперативно загасили вогонь.
Як розповіли очевидці, займання почалося з трансформаторної будки в Мафі компанії “Гармаш”. Там виявилася пошкодженою задня стінка. Поруч стоять рундуки встигли тільки трохи обгоріти, у них відчувається сильний запах гару.
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