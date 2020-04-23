До цього там прогримів вибух

В Одесі біля приміщення, яке орендує любитель Сталіна та іншої радянської символіки, сталася пожежа

Про це повідомляє видання « Одеське життя» .

Пригода сталася на вулиці Марсельської, де днями пролунав вибух і поліція знайшла саморобний вибуховий пристрій.

В той раз найбільше постраждала майстерня по ремонту техніки та електроніки. Її власником є одесит Віктор, який повісив на своє авто портрет радянського диктатора з-за чого у нього спалахнув конфлікт з місцевими патріотами.

На місці була знайдена бомба в картонній упаковці. Її потужність приблизно 100 грамів в тротиловому еквіваленті.

І ось тепер рано вранці, 23 квітня на тому ж місці сталася пожежа.

За інформацією місцевих ЗМІ, першою про спалах дізналася прибиральниця, яка почула запах гару.

Вона побачила, як з боку яток валить дим і подзвонила в адміністрацію міні-ринку. На місце були викликані співробітники ДСНС, які оперативно загасили вогонь.

Як розповіли очевидці, займання почалося з трансформаторної будки в Мафі компанії “Гармаш”. Там виявилася пошкодженою задня стінка. Поруч стоять рундуки встигли тільки трохи обгоріти, у них відчувається сильний запах гару.

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