за карантину на тлі епідемії небезпечного вірусу в Одесі знесли дитячий майданчик

Відома дитяча площадка «Сашуля», яка більше десяти років радувала дітей, які проживають в районі Молдаванки, перестала існувати. Її демонтували минулого тижня. Про це повідомили стривожені місцеві жителі в соцмережах, передає Politeka.net.

Одесити стверджують, що майданчик, який назвали в пам'ять про загиблого хлопчика, демонтував поруч розташований «Автомобільний дім Volkswagen».

За даними місцевих ЗМІ, дитячий ігровий комплекс не перебував у комунальної власності, а належав «Автомобільного дому». Його демонтаж це вимушена міра, пов'язана з епідемією вірусної інфекції.

«Багато років ми підтримували дитячий майданчик «Сашуля», але закрили її, коли почалася епідемія», - повідомив віце-президент компанії Олексій Костенко.

За його словами, незважаючи на те, що хвіртка на територію майданчика була закрита, батьки продовжували запускати туди своїх дітей.

В компанії побачили велику загрозу поширення вірусу і прийняли рішення демонтувати майданчик. У той же час відкриється ігровий комплекс, чи ні – невідомо.

«Епідемія надовго, і що-небудь прогнозувати зараз просто неможливо», - відповів Костенко.

Одесити засмутилися і ось як прокоментували ситуацію:

«Дуже шкода . Діти її любили «, «Дуже шкода, хороша площадка була.😒», «Мої Діти виросли на цьому майданчику і це місце, яке вони будуть пам'ятати все своє життя», «Дуже шкода !Наш дитина її дуже любив. Це була єдина хороша майданчик. Чистий приємно було туди завести дитину. Свавілля про що говорити».

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