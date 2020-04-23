Під шумок карантину в Одесі продовжують пиляти дерева в прибережній зоні

Черговий варварський випадок зафіксували в парку «Галичина». Відповідні фотографії оприлюднили місцеві ЗМІ .

Так, в ніч на четвер, 23 квітня, в цьому парку були спиляні три здорові дерева. Одесити, які проживають неподалік виявили пеньки лише вранці. Крім того, люди помітили, що ще два дерева надпилены.

На місце була викликана поліція і написано дві заяви про незаконні спили.

Одесити стверджують, що в парку нещодавно вже пиляли дерева і чагарники, причому знищили саме молоді і здорові рослини.

Варто звернути увагу, що боротьба за парк "Юність" триває вже не один рік. Ще в 2016 році місцеві жителі домоглися скасування будівництва дороги через парк до ЖК "Морська симфонія". А на початку 2019 року мешканці навколишніх будинків зламали огорожі навколо будівництва біля парку.

При цьому в мерії розводять руками. Чиновники стверджують, що визначити межі парку і, тим самим, зупинити будівництво на його території, надто складно.

Раніше ми писали, із-за карантину на тлі епідемії небезпечного вірусу в Одесі знесли дитячий майданчик.

Відома дитяча площадка «Сашуля», яка більше десяти років радувала дітей, які проживають в районі Молдаванки, перестала існувати. Її демонтували минулого тижня поруч розташований «Автомобільний дім Volkswagen».

«Багато років ми підтримували дитячий майданчик «Сашуля», але закрили її, коли почалася епідемія», - повідомив віце-президент компанії Олексій Костенко.

За його словами, незважаючи на те, що хвіртка на територію майданчика була закрита, батьки продовжували запускати туди своїх дітей.

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