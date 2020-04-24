Стало відомо, яка погода очікує одеситів у п'ятницю 24 квітня
Про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net.
Хмарна погода буде триматися в Одесі до самого вечора. Без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 5-7 °С тепла, вдень 15-17 °C
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Одеській області очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 2-7 ° С тепла, на поверхні грунту і місцями в повітрі заморозки 0-2 °С, вдень 15-20 ° C
На автодорогах області видимість добра.
У давнину помітили, що «якщо до цього дня води не розкрилися, то весна пізньою буде і літо поганим простоїть». Якщо вранці мороз, а вдень пішов сніг, то ще цілий місяць буде холодно. У цей день ведмідь з барлоги виходить.
Раніше ми писали, літо в цьому році огорошит одеситів набором різних стихій від спеки до шквалів з ураганами.
Про це повідомив народний синоптик Назарій Данилюк.
Першим ділом він підкреслив, що кліматичне літо в Одеський регіон прийде раніше календарного часу.
Вже травень місяць зустріне одеситів теплою, а часом спекотною, погодою.
А ось на початку червня в Одесу увірветься різко похолодання: почнуться дощі, які триватимуть до третьої декади. У другій декаді можливі сильні зливи зі шквалами і градом. Погода налагодиться тільки до середини місяця.
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