У мережі з'явилися кадри найсильнішої пожежі, який охопив Свято-Успенський чоловічий монастир УПЦ Московського патріархату

Пригода сталася в ніч на 24 квітня, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу Одеської єпархії. (Щоб переглянути відео, досколльте сторінку до кінця)

Наголошується, що десять пожежних розрахунків боролися з вогнем в господарській будівлі, яку вдалося загасили тільки до ранку. За справу взявся навіть один з священик, він допомагав рятувальникам гасити полум'я і зламав ногу.

Його відвезли в лікарню. Про інших постраждалих при пожежі не повідомляється.

Представники єпархії переконані, що це був умисний підпал, оскільки на території було відразу три займання.

За словами священиків, пожежі передував вибух.

Очевидці повідомили, хтось кинув кілька пляшок із запальною сумішшю в бік монастирських машин Toyota Hiace і ВАЗ-2107 і зник.

На місце була викликана поліція, якій належить встановити всі обставини загоряння на території чоловічого монастиря.

У той же час деякі одеські ЗМІ вважають, що це був самопідпал.

Вони задаються питанням, як “терористи-палії” проникли на охоронювану територію монастиря на 16 ст. Фонтану, де є відеоспостереження, пости приватної охоронної структури, сигналізація?

Чому “терористи” спалили лише порожній корівник, дрова і пару старих радянських автомобілів?

Чому ряд подібних підпалів будівель Московського патріархату прокотився по країні якраз після Великодня – а саме після того, як московські попи потрапили в ряд скандалів з порушенням карантину і масовими захворюваннями ченців, священнослужителів та парафіян? У той же час в Одесі напередодні Великодня Московський патріархат оскандалился нападом на журналістку.

Чи не для того горять корівники, щоб “замести сліди” і покричати про те, як “націоналісти переслідують “канонічну” церква” і змістити увагу громадськості, перевівши стрілки на “дивіться, як нас ображають”.

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