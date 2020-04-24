Одесит, який перший захворів COVID-19 досі отримує позитивний результат тестів

Цікавими подробицями він поділився місцевим ЗМІ .

За словами Максима (так звуть хворого), на даний момент йому зробили чотири дослідження методом ПЛР, і все вони показують наявність вірусу в організмі.

При цьому останній тест йому зробили 18 квітня. Хлопець відчуває себе добре і чекає повторного тестування, яке має відбутися 28 квітня.

«Це якась головоломка. В Україні немає таких «довгих» пацієнтів, як я. Все це час я перебуваю в самоізоляції, — розповів він.

«Мій лікар з США розповідав, що зараз з'являються різні гіпотези. Поки що це лише домисли, але є в світі випадки, коли після негативного ПЛР-тесту знову отримували позитивний результат. І медики підозрюють, що люди не повторно заразилися, а просто вірус залишається в організмі назавжди. Як герпес, наприклад. Враховуючи мій нестандартний випадок, я готовий стати учасником дослідження. Адже вченим так важливо зараз дізнатися про цьому вірусі як можна більше», - продовжив одесит.

Нагадаємо, що молодий чоловік прилетів з США 13 березня. По дорозі додому він відчув себе погано. Здав аналіз (йому провели експрес-тест), який показав негативний результат.

Крім того, у з нього взяли зразок біоматеріалу для ПЛР-аналізу.

Про те, що він інфікований, дізнався зі ЗМІ.

«Вони по телебаченню озвучують результати моїх аналізів, а мені про них ніхто не повідомляє. Ще і брешуть про те, що у мене була пропасниця. Кажуть, що до я приходять лікарі, вимірюють температуру, хоча за все це час ніхто до я не приходив, а з медиками я спілкувався тільки з телефоном», - обурився хворий.

Ще один дивний момент - історія з розпискою, яку Максим підписав, залишаючи лікарню.

«Хтось від руки дописав у цій довідці фразу приводу самоізоляції у протягом 14 днів. Цього запису не було та момент, коли я ставив свій підпис. Весь текст надрукований на комп'ютері, а рукописна фраза з'явилася після. Я і так а на самоізоляції, але документ підробили», — поділився хлопець.

Зараз Максим хоче одного, щоб після карантину йому принесли вибачення за всі муки і страждання, які завдали йому чиновники.

«Хочеться, щоб вони пам'ятали, що влада потрібна для того, щоб допомагати людям, а не травити», — підсумував він.

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