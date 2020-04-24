При цьому влада заявляє, що захисту вистачає

Незважаючи на запевнення влади, що опорні лікарні Одеської області забезпечені всім необхідним, самі жителі заявляють про протилежне

Зокрема, медики купують маски за свої особисті гроші і ходять в захисних костюмах ходять по 20 годин. Також хворі набувають медикаменти за свій рахунок. Про це поскаржився житель Подільського Юрій губернатора Одеської області Максиму Куцому в прямому ефірі 7 каналу.

«У мене сусіди працюють у місцевій лікарні і розповіли, що маски купували за свій рахунок, у захисних костюмах працювали по 20 годин. Їм видали по одному костюму і змусили прати. А ті, хто лікувався від вірусу, купують ліки за свої гроші, – каже він.

Крім того, Юрій розповів, що в Подільськ не пускають жителів району.

«Коїться справжнє свавілля. Люди з села не можуть заїхати в місто, щоб купити життєво необхідні ліки», - додав він.

У відповідь Куций пообіцяв розібратися в ситуації і зробити так, щоб мешканці району змогли заїжджати у Подільськ. Крім того, він селищної ради писати скаргу в облдержадміністрацію або поліцію.

«Для нас це принципово, щоб ті, хто зловживає своїми повноваженнями або обмежує в засобах індивідуального захисту, були притягнуті до відповідальності, – відповів голова ОДА.

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