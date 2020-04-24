Незважаючи на запевнення влади, що опорні лікарні Одеської області забезпечені всім необхідним, самі жителі заявляють про протилежне
Зокрема, медики купують маски за свої особисті гроші і ходять в захисних костюмах ходять по 20 годин. Також хворі набувають медикаменти за свій рахунок. Про це поскаржився житель Подільського Юрій губернатора Одеської області Максиму Куцому в прямому ефірі
«У мене сусіди працюють у місцевій лікарні і розповіли, що маски купували за свій рахунок, у захисних костюмах працювали по 20 годин. Їм видали по одному костюму і змусили прати. А ті, хто лікувався від вірусу, купують ліки за свої гроші, – каже він.
Крім того, Юрій розповів, що в Подільськ не пускають жителів району.
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«Коїться справжнє свавілля. Люди з села не можуть заїхати в місто, щоб купити життєво необхідні ліки», - додав він.
У відповідь Куций пообіцяв розібратися в ситуації і зробити так, щоб мешканці району змогли заїжджати у Подільськ. Крім того, він селищної ради писати скаргу в облдержадміністрацію або поліцію.
«Для нас це принципово, щоб ті, хто зловживає своїми повноваженнями або обмежує в засобах індивідуального захисту, були притягнуті до відповідальності, – відповів голова ОДА.
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