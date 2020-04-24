Лісу Одеської області продовжують страждати через браконьєрів

Про чергову незаконну вирубку, що сталася під покровом ночі біля села Павлівка Арцизького району, повідомили в прес-службі обласного ГУНП, передає Politeka.net

За розповідями копів, під час патрулювання в околицях села вони помітили гужовий транспорт і двох чоловіків. Вони перевозили на возі півтора складометра софори японської та бензопилу.

Порушниками виявилися двоє місцевих мешканців 33 і 40 років. Намагаючись уникнути відповідальності, чоловіки сказали, що свежеспіленних деревину вони просто знайшли і забрали собі.

Наголошується, що віз разом з деревиною і бензопилою поліцейські помістили на штрафмайданчик, а за даним фактом почали виробництво по 1 ч. ст. 246 Кримінального кодексу України.

Тепер чоловікам загрожує штраф за незаконну вирубку, який становить від 1,5 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від 3 до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Раніше ми писали, під шумок карантину в Одесі продовжують пиляти дерева в прибережній зоні.

Так, в ніч на четвер, 23 квітня, у цьому парку "Юність" були спиляні три здорові дерева. Одесити проживають неподалік виявили пеньки лише вранці. Крім того, люди помітили, що ще два дерева надпилены.

На місце була викликана поліція і написано дві заяви про незаконне спилі.

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