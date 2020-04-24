Мер Одеси Геннадій Труханов похвалився «потужною зброєю» в умовах епідемії вірусної інфекції

Для цього він влаштував незвичайне видовище – парад комунальної техніки.

На Думській площі вишикувалися чотири десятки машин, які будуть задіяні для прибирання та дезінфекції міста серед них: ілососи, поливальні і комбіновані машини, машини аварійної служби і інша техніка комунальних підприємств і служб Одеси, повідомляє видання Думская .

За словами Труханова, це робили, щоб заспокоїти громадськість і показати всім одеситам, що місто готове до боротьби з небезпечною китайською інфекцією.

Як повідомив директор департаменту міського господарства Дмитро Жеман, всього, у прибиранні та дезінфекції вулиць зараз задіяно 90 одиниць техніки.

«Ми показали сьогодні все типи машин, що беруть участь в прибирання. Це і підмітальні машини, за які слідом йдуть поливальні, і ілососи, пристосовані для дезінфекції, і машини для обслуговування зупинок», — розповів чиновник.

Тим часом одесити вже у всю обговорюють побачене в мережі і називають це не більше, ніж показуха.

«Хтось бачив цю техніку працює далі ніж 500 метрів від міськради?»,

«Круто, яка техніка потужна!», «Техніка хороша, місто під контролем. Відкрийте ще базари і кладовища, будь ласка. Особливо базару не вистачає. Спасибі!», «Подивився — не заспокоївся, рідкувате на милионник:)», «Показуха для Києва», - пишуть вони.

Нагадаємо, у мережі показали роботу ринку Привоз після заборони в поліції розводять руками: фото

Також Politeka писала, "після свят вздрогнем": в мережі розкрили справжні масштаби епідемії на Одещині

А ще Politeka повідомляла, одеситам показали наслідки великодніх свят на карантині: промовисті фото