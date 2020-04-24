Мер Одеси Геннадій Труханов похвалився «потужною зброєю» в умовах епідемії вірусної інфекції
Для цього він влаштував незвичайне видовище – парад комунальної техніки.
На Думській площі вишикувалися чотири десятки машин, які будуть задіяні для прибирання та дезінфекції міста серед них: ілососи, поливальні і комбіновані машини, машини аварійної служби і інша техніка комунальних підприємств і служб Одеси, повідомляє видання
За словами Труханова, це робили, щоб заспокоїти громадськість і показати всім одеситам, що місто готове до боротьби з небезпечною китайською інфекцією.
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Як повідомив директор департаменту міського господарства Дмитро Жеман, всього, у прибиранні та дезінфекції вулиць зараз задіяно 90 одиниць техніки.
«Ми показали сьогодні все типи машин, що беруть участь в прибирання. Це і підмітальні машини, за які слідом йдуть поливальні, і ілососи, пристосовані для дезінфекції, і машини для обслуговування зупинок», — розповів чиновник.
Тим часом одесити вже у всю обговорюють побачене в мережі і називають це не більше, ніж показуха.
«Хтось бачив цю техніку працює далі ніж 500 метрів від міськради?»,
«Круто, яка техніка потужна!», «Техніка хороша, місто під контролем. Відкрийте ще базари і кладовища, будь ласка. Особливо базару не вистачає. Спасибі!», «Подивився — не заспокоївся, рідкувате на милионник:)», «Показуха для Києва», - пишуть вони.
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