На жителів Одеської області посипалися великі штрафи за недотримання карантинних заходів

Зокрема, суд оштрафував жінку з Березівки, яка на ринку продавала побутові товари. Про це стало відомо із судового реєстру, передає Politeka.net

20 березня жінка працювала на ринку. Вона продавала побутові товари такі як: штучні квіти, запальнички, клей, туалетний папір, вологі серветки і батарейки. Дані товари не увійшли в список дозволених і поліцейські склали на нього протокол. Однак жінка свою провину не визнала.

В суді вона відповіла, що не знала про заборону продавати побутові товари і зізналася тільки в тому, що торгувала туалетним папером і вологими серветками.

Тим не менше, суддя оштрафував на 17 тисяч гривень.

Ще один випадок стався в Овідіополі. Там оштрафували жінку, яка залишила місце самоізоляції 9 квітня. Вона повинна буде заплатити також 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, новий закон щодо запобігання поширення вірусної інфекції прийняла Верховна Рада у вівторок, 16 березня.

Тепер українцям і одеситам у тому числі, за порушення карантинних правил доведеться нести відповідальність у вигляді штрафу або тюремного ув'язнення.

Порушники будуть каратися згідно з законом за статтею 325 Кримінального кодексу України, про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань.

для громадян - від 17 тис. до 34 тис. гривень;

для посадових осіб - від 34 тис. до 170 тис. гривень.

Порушення правил і норм, встановлених для запобігання епідемічних та інших інфекційних захворювань, масових отруєнь, карається:

штрафом від 17 тис. до 51 тис. гривень;

арештом на строк до шести місяців;

обмеженням волі на строк до трьох років;

позбавленням волі на строк до трьох років.

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