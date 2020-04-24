Стало відомо, як змінилися ціни на продукти харчування в одеському регіоні

Як повідомляє Головне управління статистики в Одеській області, індекс споживчих цін у січні-березні склав 100,0% у нашому регіоні, при цьому по всій Україні - 100,7%, передає Politeka.net

Повідомляється, що продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 0,1%, проте є позиції, ціна на які зросла. Серед продуктів харчування найбільше подорожчали овочі (на 6,3%), з них на 42,5% - огірки, на 20,6% - перець солодкий, на 20,0% - помідори, на 16,8% - ріпчаста цибуля.

Зростання цін на цукор, джем, мед, шоколад та кондитерські вироби склав 2,8%, в основному, за рахунок подорожчання цукру на 6,2% і шоколаду - на 4,2%.

Приріст ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби, хліб і хлібопродукти становив 1,0%. Серед товарів останньої зазначеної групи подорожчали крупи гречані на 7,4%, пельмені - на 4,0%. Поряд з цим, пшоно стало дешевше на 4,8%, хліб заварний - на 3,7%.

Приріст цін на фрукти склав 0,8%, у т. ч. на лимони - 22,0%, виноград - 15,6%. Однак, апельсини подешевшали на 17,7%.

На 0,2% зросли в ціні олія та жири, з них маргарин подорожчав на 3,7%, олію соняшникову - на 2,8%. У той же час масло вершкове подешевшало на 1,9%.

Серед інших продуктів харчування найбільше подорожчав часник - на 31,3%.

Ціни на сир та яйця знизились на 5,6%, що в значній мірі обумовлено суттєвим здешевленням яєць (на 29,0%).

М'ясо та м'ясопродукти стали дешевше на 1,2%, зокрема, філе куряче - на 10,0%, птиця (тушки курячі) - на 3,8%. У той же час на 5,1% зросла в ціні яловичина.

Ціни на рибу та продукти з риби знизились на 0,2%.

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