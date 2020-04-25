На вихідних в Одесі синоптики прогнозують дощ і шквальний вітер
Про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net
В суботу день в Одесі буде хмарним - зранку хмари займатимуть своє місце під сонцем і не залишать її до самого вечора. Без істотних опадів, у другій половині дня невеликий дощ.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вдень пориви, 15-17 м/с.
Температура вночі 8-10 °С тепла, вдень 16-18 °C
Одеській області синоптики прогнозують змінну хмарність. Без істотних опадів, у другій половині дня місцями невеликий дощ.
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Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви, 15-17 м/с.
Температура вночі 5-10 °С тепла, вдень 16-21 °C
У неділю, 26 квітня, в Одесі ясний ранок та погожий день плавно перетечуть у похмурий вечір. Без опадів.
Вночі синоптики обіцяють невеликий дощ, місцями дощ, вдень без істотних опадів.
Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 5-10 °С тепла, вдень 15-20 °C
За даними Укргідрометцентру, 25 квітня в Одесі оголошено штормове попередження, I рівень небезпеки – «жовтий».
Як відзначають у КП «Міськзелентрест», при такій погоді смертельно небезпечно стояти під лінією електропередач і підходити до електропроводів, які обірвалися. Одеситів просять уникати знаходження поруч з деревами, рекламними щитами і слабоукрепленными конструкціями.
Рекомендується бути особливо уважними та обережними.
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