На вихідних в Одесі синоптики прогнозують дощ і шквальний вітер

Про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net

В суботу день в Одесі буде хмарним - зранку хмари займатимуть своє місце під сонцем і не залишать її до самого вечора. Без істотних опадів, у другій половині дня невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вдень пориви, 15-17 м/с.

Температура вночі 8-10 °С тепла, вдень 16-18 °C

Одеській області синоптики прогнозують змінну хмарність. Без істотних опадів, у другій половині дня місцями невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви, 15-17 м/с.

Температура вночі 5-10 °С тепла, вдень 16-21 °C

У неділю, 26 квітня, в Одесі ясний ранок та погожий день плавно перетечуть у похмурий вечір. Без опадів.

Вночі синоптики обіцяють невеликий дощ, місцями дощ, вдень без істотних опадів.

Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10 °С тепла, вдень 15-20 °C

За даними Укргідрометцентру, 25 квітня в Одесі оголошено штормове попередження, I рівень небезпеки – «жовтий».

Як відзначають у КП «Міськзелентрест», при такій погоді смертельно небезпечно стояти під лінією електропередач і підходити до електропроводів, які обірвалися. Одеситів просять уникати знаходження поруч з деревами, рекламними щитами і слабоукрепленными конструкціями.

Рекомендується бути особливо уважними та обережними.

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