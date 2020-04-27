У регіоні довго не було дощів

На півночі Одеської області піднялася пилова буря

Її спостерігали жителі села Ставрово Окнянского району у неділю, 26 квітня, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Посуха в регіоні привела до зневоднення верхнього шару ґрунту, який легко піднімається в повітря при шкальных поривах вітру.

"Регіон страждає від посухи — ні краплі вологи в грунті. Вітер легко піднімає сухий верхній родючий шар, і отримуємо пиловий шторм. Це не просто якась нетипова і дивне природне явище, а провісник великої біди — повного спустошення землі і подальшої деградації землеробства", - повідомляють місцеві жителі у Фейсбуці.

Раніше ми повідомляли, зміни клімату загрожують південь України, у першу чергу під загрозою опинилася Одеська область.

Глобальне потепління відбувається так швидко, що вже перевищує самий песимістичний сценарій. Зростаюча температура може призвести до того, що Одеську, Миколаївську та Херсонську області будуть очікувати незворотні кліматичні зміни.

Сама катастрофічна ситуація утворилася на півдні Одеської області. У зоні ризику опинилося місто Ізмаїл, оскільки весь минулий рік там практично не було опадів, а з початку 2020 року не було рясних дощів.

Ситуація там настільки критична, що аграрії забили на сполох, адже урожай просто не вродить в таких умовах.

Синоптики побоюються, що на території області можуть з'явитися пустелі і напівпустелі.

Gepostet von Олександр Попеску am Sonntag, 26. April 2020

Нагадаємо, Одесу сколихнуло потрійний землетрус, мешканці діляться пережитим.

Як повідомляла Politeka, вірус розійшовся по Одеській області, ситуація загострилася.

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