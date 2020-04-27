Сам він вже помер

Померлий сімейний лікар з Подільська заразив небезпечним китайським вірусом більше трьох десятків медиків

Подробиці на своїй сторінці у Фейсбук повідомив губернатор Одеської області Максим Куций, передає Politeka.net.

За його словами, всі 32 медичних працівника, у яких підтвердився діагноз, були в контакті з хворим вірусом лікарем сімейної медицини, і найімовірніше, що заразилися від нього. При цьому сам лікар помер минулого тижня.

"Прийшли результати ПЛР-тестів медпрацівників з Подольська. Як ви знаєте, через епідемічної ситуації в місті було вирішено посилити карантин і протестувати ПЛР-методом усіх медпрацівників. Результати невтішні. 32 позитивних аналізу – медпрацівники Подільської районної лікарні", – написав Куций.

За станом на ранок 27 квітня в Одеській області лабораторно підтверджено 240 випадків захворювання.

Наголошується, що добу число інфікованих зросло на 20 осіб, а за тиждень на 100 чоловік.

За словами голови Одеської ОДА Максима Куцого, вірус продовжує поширюватися по області і «епідеміологічна ситуація в регіоні залишається нестабільною». небезпечний вірус виявлено у 11 містах та 17 районах області.

«За тиждень кількість пацієнтів з підтвердженим діагнозом зросла на 100 осіб. Тому дуже важливо найближчі тижні дотримуватися карантину і пройти пік захворюваності без вибухового зростання інфікованих», — заявив він.

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