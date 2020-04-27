Жителі Одеси зможуть отримати додаткові виплати в умовах карантину

На грошову допомогу у розмірі 3 тисяч гривень зможуть претендувати безробітні, про це заявила міністр соціальної політики України Марина Лазебна. передає Politeka.net

Для цього їм потрібно зареєструватися в центрі зайнятості і за спрощеною програмою звернутися до центру соціального захисту, щоб отримати допомогу у розмірі близько 3 тис. грн.

Також, безробітним спростять доступ до отримання допомоги малозабезпеченим.

“Ті, хто зареєструвався безробітним, можуть з цією довідкою прийти в центр соцзахисту і отримають допомогу малозабезпеченій сім'ї”, – заявила Лазебна.

За словами міністра, допомогу отримають близько 300 тисяч сімей ФОП першої та другої групи (без працівників). Їм буде надана допомога на дітей до 10 років у розмірі прожиткового мінімуму на дитину.

Раніше ми писали, в Одесі деякі медики зможуть їздити безкоштовно у громадському транспорті.

Зокрема, одеська мерія прийняла рішення на час карантину дозволити медпрацівникам опорних лікарень, які задіяні в лікуванні хворих китайським вірусом, їздити безкоштовно в трамваях і тролейбусах.

Директор департаменту міського господарства Дмитро Жеман повідомив, що вже віддруковані 5 тис. спеціальних посвідчень, які роздадуть працівникам опорних медустанов.

До них відносяться інфекційна лікарня, міські клінічні лікарні №1,5,10,11, «Центр невідкладної медичної допомоги», дитяча лікарня №3, пологовий будинок №2, а також обласний лабораторний центр і протичумної інститут.

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