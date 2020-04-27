Рекордна посуха в Одеській області стривожила не тільки фермерів, але і священиків УПЦ Московського патріархату

Як передає Politeka.net, на днях вони вирішили помолитися про дощ, повідомляє прес-служба Одеської єпархії. (Щоб переглянути відео, доскролльте, сторінку до кінця)

Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел на прохання місцевих жителів скоїв релігійний обряд на полях території академії аграрних наук України у дослідному господарстві «Покровське».

Оскільки люди, які працюють на цих полях, зазначають, що такої посушливої погоди вони ніколи не бачили і просять всіх зійтися в загальний молитовний лад у цей непростий час для продовження нормальної хлібозаготівлі для населення.

В єпархії повідомили, що Агафангел звершив «молебний спів про дощ і разом з духовенством виклопотав у Господа ласк і благословень для всій нашій землі».

«В останні місяці погодні умови не сприяють розвитку сільського господарства і Архіпастир, помолившись про якнайшвидшому і рятівний дощ, закликав всіх людей об'єднатися з молитовному подвигу і просити у Господа милості для припинення цієї страшної посухи», — йдеться у повідомленні.

А тим часом синоптики повідомили, що в середині тижня новий циклон під назвою «Ксенія» змістить антициклон і принесе весь асортимент природних явищ: штормовий вітер, короткочасні дощі з грозами, а під кінець тижня затяжна злива. Також в Одеському регіоні суттєво похолодає.

У суботу, 2 травня, Одеську область затягне хмарами. Протягом дня очікуються опади можливо з грозою. Температура повітря становитиме +10 +15 градусів. Вітер південно-східний.

У неділю, 3 травня, буде хмарно весь день. Також метеорологи прогнозують затяжний дощ, місцями зливи, при цьому температура повітря складе +9 +18 градусів. Вітер південно - східний.

Нагадаємо, Одесу сколихнуло потрійне землетрус, мешканці діляться пережитим.

Як повідомляла Politeka, вірус розійшовся по Одеській області, ситуація загострилася.

Також Politeka писала, що гастролери захоплять Одесу, поліція зробила терміново попередження