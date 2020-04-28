Масштабне відключення електрики очікує одеситів у вівторок, 28 квітня,

Як повідомляє прес-служба АТ Одесаобленерго, від подачі електроенергії буде відключено як мінімум 690 будинків по всіх районах міста, передає Politeka.net.

Причина - планові ремонтні роботи електромереж.

Так, провести цілий день без світла доведеться одеситам, які проживають за наступними адресами:

1-й провулок 8 Березня

7, 5А, 2, 15, 1, 4, 47, 5, 17, 8, 47_1, 6, 3, 9, 11, 8А, 10

З 09:00 по 17:00

1-й Флотський провулок

5, 7, 7а

З 09:00 по 17:00

1-а Суворовська вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 9а, 8а, 24а, 24, 4а

З 09:00 по 17:00

2-й Флотський провулок

3, 4, 8

З 09:00 по 17:00

3-й Флотський провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15

З 09:00 по 17:00

3-я Суворовська вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2А

З 09:00 по 17:00

4-й Флотський провулок

1

З 09:00 по 17:00

вулиця 8 Березня

1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 29А, 35а, 37В, 21А, 14А, 21_2, 47А, 20А, 23а, 25, 45А, 37Б, 15а, 9А, 7_1, 43А, 37_2, 37_1, 37А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63

З 09:00 по 17:00

Авдєєва-Чорноморського вулиця

122-б, 100-В, 92, 125Б, 133, 119, 86, 100-Б, 124А, 143, 135, 131а1, 117, 106г, 112А, 98, 94/3, 100В, 115, 106в, 102, 110, 94/5, 108б, 124, 127, 90, 129а, 96, 100-а, 108, 124-Б, 123, 88, 125, 137, 126, 94/2, 131Б, 100г, 94/1, 121А, 121, 108/б, 106д, 129, 114а, 108в, 106-а, 139, 94/4, 131, 112, 64, 116, 96а, 94, 125А, 122, 106/2, 159, 108а, 106а, 114, 106б, 104, 111, 100

З 10:00 по 13:00

вулиця Академіка Вільямса

69

З 09:00 по 12:00

Академіка Корольова вулиця

85/3

З 11:00 по 14:00

Академіка Корольова вулиця

69, 71, 69/1

З 09:00 по 12:00

Академіка Корольова вулиця

81/7

З 11:00 по 14:00

Академіка Корольова вулиця

65

З 09:00 по 12:00

Академіка Корольова вулиця

81/4, 81/5, 81/6, 81/8

З 11:00 по 14:00

вулиця Амвросія Бучми

12А, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 29, 12Б, 10

З 09:00 по 17:00

Ангарская вулиця

1А, 7А, 1, 3, 9, 1Б, 5

З 09:00 по 17:00

Бабеля вулиця

38

З 09:00 по 17:00

вулиця Балківська

106

З 09:00 по 17:00

Балтський дорога

62, 58А, 67, 70, 84а, 62_1, 82а, 60, 82, 66, 64А, 64, 75б, 84, 68

З 09:00 по 17:00

Бородінська вулиця

104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 131, 133, 135, 133-В, 131а, 122-А, 137Б, 108-А, 145-А, 112-А, 137, 106-Б, 137А, 106-А, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153

З 09:00 по 17:00

Бородінський провулок

8, 8А, 9

З 09:00 по 17:00

вулиця Братська

1, 2, 3, 4, 5, 7, 9

З 09:00 по 17:00

В'ячеслава Кириленка вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1а, 13, 3а, 19а, 4а, 14а, 1б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 9а

З 09:00 по 17:00

Героїв оборони Одеси вулиця

14, 22

З 08:00 за 17:00

Головна вулиця

33, 1б, 7, 11, 3а, 5_5а, 31, 1а, 9а, 3, 1, 7а

З 09:00 по 17:00

Дальницька вулиця

52

З 09:00 по 17:00

проспект Добровольського

67, 81А, 77А, 75А, 71, 65, 92, 83, 69, 96, 63, 75, 73А, 79А

З 08:00 за 17:00

вулиця Дунайська

1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 18, 19, 21, 32, 34, 16А, 35, 36

З 09:00 по 17:00

Юхима Геллера вулиця

53А, 55а, 51, 57

З 10:00 по 13:00

Жаботинського вулиця

26А, 25а, 24, 22, 11, 24А, 19, 27, 26б, 15а2, 15а, 17, 19а, 15а1, 13, 26, 17а, 15, 57

З 10:00 по 13:00

Жоліо-Кюрі вулиця

22, 24, 27, 28, 32а\з, 31р, 33а_с, 37а, 31_2, 33а/с524, 31Б, 31а, 29, 31_1, 44А, 31д, 31Е, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 48, 50

З 08:00 за 17:00

Казанська вулиця

11 В, 1, 11г, 11Б, 2, 11а, 13а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15

З 09:00 по 17:00

вулиця Коблевська

22, 15а, 13, 15, 21, 23, 17/19

З 09:00 по 17:00

Верхова вулиця

19, 21

З 09:00 по 17:00

Курганська вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5а, 8, 10, 11, 12, 14

З 09:00 по 17:00

вулиця Курська

97, 99, 101, 103, 99а, 107а, 113а, 105, 107, 109, 111, 113, 115

З 08:00 за 17:00

Магістральна вулиця

94-А, 92, 94, 116

З 09:00 по 17:00

Марсельська вулиця

1

З 08:00 за 17:00

вулиця Мічуріна

21, 23, 27, 29, 31, 21а, 37а, 25а, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 25б

З 09:00 по 17:00

вулиця Ніжинська

1, 3, 5

З 09:00 по 17:00

Миколи Аркаса вулиця

136А, 101А, 101б, 136-А, 95, 156, 117А, 154, 162а, 132, 91, 115, 134а, 117, 87, 164, 134, 97, 144, 152, 113, 146, 81В, 99, 128-А, 109, 101, 89, 101В, 111, 95А, 130, 128, 107, 132А, 140, 162, 142-А, 113\2, 134Б, 160, 158, 93, 142

З 09:00 по 17:00

вулиця Новікова

12А, 12В, 12/В, 2А, 12Б, 12, 10

З 09:00 по 17:00

Озерна вулиця

3

З 09:00 по 17:00

Ольгиевская вулиця

15, 17, 19, 21

З 09:00 по 17:00

вулиця Орловська

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12а, 11, 12, 13

З 08:00 за 17:00

вулиця Патріотична

109, 122, 158А, 122а, 124-Б, 122-Б, 124, 128, 130, 132, 134, 138, 140, 142, 152, 156, 158, 160

З 09:00 по 17:00

Педагогічна вулиця

46-А, 46А, 46

З 09:00 по 17:00

провулок Олександра Пресича

2а, 2, 4, 6, 10

З 09:00 по 17:00

провулок Вільгельма Габсбурга

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17

З 09:00 по 17:00

провулок Володимира Терещенка

13а, 7

З 09:00 по 17:00

провулок Ігоря Кисельова

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 19а, 13а, 14а, 12а, 27, 29, 31, 33

З 09:00 по 17:00

провулок Неплия

2а, 5а, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12

З 09:00 по 17:00

провулок Олега Андрійця

3

З 09:00 по 17:00

провулок Ониловой

2628, 26/28

З 09:00 по 17:00

провулок Юрія Асєєва

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 1а, 35/1, 37, 39, 41

З 09:00 по 17:00

Петра Лещенко вулиця

2, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 97-А, 95А, 18А, 102г, 34, 38, 42, 44, 46, 52, 58, 64, 66, 68, 95, 97, 104, 105, 107

З 09:00 по 17:00

площа Мічуріна

3а, 2, 3, 4, 6, 17а, 23а, 14_1, 14а, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

З 09:00 по 17:00

Посмітного вулиця

22

З 09:00 по 17:00

узвіз 8 Березня

1, 4а, 5, 4, 4Б, 8, 11, 9, 3, 6, 7, 2

З 09:00 по 17:00

Флотська вулиця

24, 9а, 19, 29а, 21, 25, 29, 15, 16, 27а, 13, 22, 2А, 6, 10, 8, 2, 4, 5, 3, 11, 9, 27

З 09:00 по 17:00

Хутірська вулиця

95Е

З 09:00 по 17:00

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