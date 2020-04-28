В Одеській області кількість інфікованих китайським вірусом зростає з кожним днем
Тільки 5 нових випадків за добу зафіксовано в Подільську, всього по області діагноз підтвердився у 8 пацієнтів, повідомив губернатор Одещини Максим Куций, передає Politeka.net
За станом на 9:30 28 квітня загальна кількість заражених пацієнтів - 248 осіб.
«5 нових випадків зафіксовано в Подільську. Зараз у місті у 98 пацієнтів підтверджений діагноз нова вірусна інфекція", - написав Куций.
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Як зазначив глава одеської ОДА, посилаючись на дані головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, зараз країна йде в прогнозованому епідеміологічному режимі: на даний момент немає пікового навантаження на систему охорони здоров'я.
"Всім зараз необхідно дотримуватися карантинні заходи, дотримуватися ізоляцію та правила соціального дистанціювання, щоб обмеження були зняті як можна швидше. Бережіть себе", - підсумував він.
Раніше ми писали, померлий сімейний лікар з Подольська заразив небезпечним китайським вірусом більше трьох десятків медиків.
Як стало відомо, всі 32 медичних працівника, у яких підтвердився діагноз, були в контакті з хворим вірусом лікарем сімейної медицини, і найімовірніше, що заразилися від нього. При цьому сам лікар помер минулого тижня.
"Прийшли результати ПЛР-тестів медпрацівників з Подольська. Як ви знаєте, через епідемічної ситуації в місті було вирішено посилити карантин і протестувати ПЛР-методом усіх медпрацівників. Результати невтішні. 32 позитивних аналізу – медпрацівники Подільської районної лікарні", – написав Куций.
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