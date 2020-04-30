В мережі показали, в яких нестерпних умовах змушені лікуватися пацієнти Одеської дитячої обласної лікарні

Відповідне відео, зняте очевидцями з'явилося в Telegram-каналі Odessapublic, передає Politeka.net (Щоб переглянути - доскролльте сторінку до кінця)

Умови у медичному закладі налякають навіть невибагливого пацієнта, а що вже говорити про дітей.



На кадрах видно, як миша без страху бігає по палатах дитячої лікарні і навіть випрошує їжу. Як тільки вона отримала шматок, моментально прошмигнула під розірваний лінолеум.

«Тут не тільки діти лежать, але і миші бігають», - стверджує автор відео.

Звернемо увагу, що виглядає палата справді моторошно.

Раніше ми писали, новий сучасний корпус одеської інфекційної лікарні перетворили на казарму для бійців Нацгвардії, які охороняють цей медзаклад.

Як виявилося, реконструйовані корпуси, в яких, до всього іншого, знаходиться дитяче відділення, так і не змогли прийняти хворих через корупційної схеми одеських чиновників.

Тому було приянто рішення розташувати нацгвардейцев в новому боксированном корпусі дитячого відділення.

Мыши бегают в палатах Одесской детской областной больницы. Шокирующее видео Маленькие пациенты Одесской детской областной больницы вынуждены лечиться в ужасных условиях разрухи и антисанитарии. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале Odessapublic. Мама девочки показала на видео, как мышь спокойно бегала в палате под ногами посетителей и выпрашивала еду. Затем, получив лакомство, спряталась под кусками разорванного линолеума. Gepostet von Трасса Е-95 am Mittwoch, 29. April 2020

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