В мережі показали, в яких нестерпних умовах змушені лікуватися пацієнти Одеської дитячої обласної лікарні
Відповідне відео, зняте очевидцями з'явилося в Telegram-каналі Odessapublic, передає Politeka.net (Щоб переглянути - доскролльте сторінку до кінця)
Умови у медичному закладі налякають навіть невибагливого пацієнта, а що вже говорити про дітей.
На кадрах видно, як миша без страху бігає по палатах дитячої лікарні і навіть випрошує їжу. Як тільки вона отримала шматок, моментально прошмигнула під розірваний лінолеум.
«Тут не тільки діти лежать, але і миші бігають», - стверджує автор відео.
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Звернемо увагу, що виглядає палата справді моторошно.
Раніше ми писали, новий сучасний корпус одеської інфекційної лікарні перетворили на казарму для бійців Нацгвардії, які охороняють цей медзаклад.
Як виявилося, реконструйовані корпуси, в яких, до всього іншого, знаходиться дитяче відділення, так і не змогли прийняти хворих через корупційної схеми одеських чиновників.
Тому було приянто рішення розташувати нацгвардейцев в новому боксированном корпусі дитячого відділення.
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